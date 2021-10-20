ضبط عصابة احترفت تزوير المحررات والمستندات الرسمية للحصول على قروض بنكية

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، من ضبط متهمين كونا تشكيلا عصابيا تخصص في تزوير المحررات والمستندات الرسمية.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، قيام 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية، ومزاولة أعمال الوساطة والسمسرة في مجال الأحوال المدنية، من خلال إيهام ضحاياهم بقدرتهم على إنهاء مصالحهم، واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات رقم قومي، ببيانات معينة على غير الحقيقة بموجب مستندات مزورة، نظير مبالغ مالية، وقيام عناصر التشكيل باصطناع وتزوير بطاقات رقم قومي وتغيير محال الإقامة بها لعدد من الأشخاص، بغرض الحصول على قروض بنكية من أحد البنوك.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهدافهم وضبط اثنين منهم، وبتفتيش مسكن أحدهما عثر على 30 خاتم شعار الجمهورية منسوبة لعدة جهات حكومية مختلفة، و22 أكلاشيه لجهات مختلفة، و327 مستندا منسوبا صدوره لجهات مختلفة «مزورة»، وكمية من صور لمستندات مؤهلات دراسية وشهادات جامعية وسجل تجاري وعقود زواج وتوكيلات منسوبة لجهات مختلفة، ومبلغ مالي، وجهازي كمبيوتر بمشتملاتهما، وجهاز تابلت يحوي برامج فوتو شوب لرسم صور للأختام المزورة، واسكانر.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الوقائع بالاشتراك مع المتهم الثالث، وأضافا بحيازتهما للمضبوطات بقصد استخدامها في التزوير، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامي.

تحرر المحضر اللازم، وتكثف القوات جهودها لضبط المتهم الهارب.