أخبار عاجلة

السعودية واليونان تُصدران بيانًا مشتركًا في ختام زيارة "ميتسوتاكيس" للرياض -
جامعة سعودية تصدر بيانًا بشأن منع "البنطال" في الحرم الجامعي -
السعودية تنضم إلى البيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ -
شاهد.. الأمطار الغزيرة تشكِّل شلالات مائية ساحرة بـ"حبيل رجال ألمع" -
مهارات في التعامل الوظيفي -
أكثر من 150 من كبار القادة والمسؤولين يعيدون رسم خارطة السياحة في الرياض.. غداً -
كارتيرون: الفوز على إنبي مستحق.. لدينا بدائل قوية في الهجوم.. وننتظر عودة سيسيه -
6000 برميل.. «البترول» توضح تفاصيل اكتشاف 3 آبار جديدة بالصحراء الغربية -
«بنات عين شمس» تحصل على المركز الأول في محو الأمية على مستوى الجامعة -
المفتي: دعم مبادرات تحسين أحوال المواطنين واجب وطني على كل مصري بالخارج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"العرض المتقن" تطلق "Perfect Engage" في جيتكس دبي

Print
"العرض المتقن" تطلق "Perfect Engage" في جيتكس دبي "العرض المتقن" تطلق "Perfect Engage" في جيتكس دبي
البرنامج يهدف لرفع مستوى كفاءة التواصل بقطاع الأعمال

أطلقت شركة العرض المتقن (2P) برنامج التواصل المؤسسي "Perfect Engage"، المخصص لقطاع الأعمال والشركات، والذي يتميز بسهولة الاستخدام والموثوقية وأعلى درجات الأمان.

ودشّن البرنامج ضمن فعاليات جناح (2P) في معرض ومؤتمر جيتكس دبي للاتصالات والذي يعقد خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر 2021.

وفي ظل تنامي أهمية البيانات لدى الشركات والمؤسسات؛ يأتي "Perfect Engage" كبرنامج تواصل يجمع بين أمن المعلومات وسهولة الوصول بالإضافة إلى العديد من المزايا لرفع كفاءة التواصل بين فريق العمل، حيث يقوم بحفظ جميع بيانات الاتصال الداخلي بفرق العمل داخل المؤسسة، مع إتاحة الوصول لها من أي مكان في العالم، إلى جانب مراقبة الأداء واتصالات الفريق، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لبناء تواصل فعال دون الحاجة للتنقل بين تطبيقات مختلفة.

ويبني "Perfect Engage" شبكات اتصال فعالة وسهلة الاستخدام لكل أعضاء المنظومة مع إمكانية إضافة مستخدمين من خارج المنظم، حيث يوفر لهم خدمات المحادثات المنفصلة والجماعية ومجموعات العمل الداخلية أو الداخلية والخارجية، وتبادلاً سهلاً لجميع أنواع الملفات، وخدمة المكالمات المرئية والصوتية، وإنشاء مهمة عمل بنقرة واحدة من المحادثة، مع تقديم ميزة التنبيه الفوري؛ لضمان عدم ضياع أي محادثة أو ملاحظة.

من جهته، قال إحسان دغمان الرئيس التنفيذي لشركة العرض المتقن (2P): "يسهم الاتصال الفعال في تعزيز أداء الشركات ورفع كفاءة فرق العمل، ومن هنا تأتي أهمية "Perfect Engage" الذي تم تطويره لخدمة قطاع الأعمال لتعزيز التواصل بين أعضاء المنظومة بكل سهولة وأمان".

وأضاف: "نفتخر بإطلاق برنامج "Perfect Engage" الذي جاء ثمرة لـ4 سنوات من البحث والتطوير، وهو أحدث المنتجات التقنية التي نقدمها في شركة العرض المتقن (2P) لعملائنا في والمنطقة وخارجها".

ويدعم "Perfect Engage" نظامي التشغيل IOS وAndroid مستخدما قائمة الاتصال الداخلية للمؤسسة (Active Directory) دون الحاجة إلى إضافة أرقام هواتف المستخدمين، ليبني بيئة عمل تعاونية باستخدام المحادثات عبر حدود الشركة.

ويتكامل البرنامج مع الإنترانت الخاص بالمنشأة، ويمتاز بأمان وخصوصية عالية مع تشفير من طرف إلى طرف، وإبقاء البيانات محفوظة داخل المؤسسات.

وتعد شركة العرض المتقن (2P) إحدى أكبر شركات توفير الحلول التقنية للقطاعات الحكومية والخاصة حول المنطقة، والتي تعمل على تمكين القطاعات الحكومية والشركات من تحقيق أهدافها في التحول الرقمي.

وقدمت الشركة خلال 16 عامًا منذ تأسيسها في الرياض عام 2004 العديد من الحلول الفاعلة في المجال التقني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية واليونان تُصدران بيانًا مشتركًا في ختام زيارة "ميتسوتاكيس" للرياض

السعودية واليونان تُصدران بيانًا مشتركًا في ختام زيارة "ميتسوتاكيس" للرياض

السعودية تنضم إلى البيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ

السعودية تنضم إلى البيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ

جورج قرداحي : تصريحاتي عن السعودية قبل تولي الوزارة.. وأحب المملكة والإمارات

جورج قرداحي : تصريحاتي عن السعودية قبل تولي الوزارة.. وأحب المملكة والإمارات

خلال كلمة رئيسية لسعادتها في منتدى الأسرة السعودية.. الأنصاري: محور الاستقرار الأسري يتصدر قائمة أولويات الخطة الوطنية لنهوض المرأة..

خلال كلمة رئيسية لسعادتها في منتدى الأسرة السعودية.. الأنصاري: محور الاستقرار الأسري يتصدر قائمة أولويات الخطة الوطنية لنهوض المرأة..