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كشفت الفنانة داليا مصطفى أنها دخلت مجال التمثيل بالصدفة وذلك بعد أن ذهبت والدتها ووالدها لإحضار ملف معهد الفنون المسرحية قسم الديكور، لكنها فوجئت بأن الملف لقسم تمثيل، مؤكدة أنها كانت من عشاق الهندسة والمعمار وكانت تتمنى دخول كلية الهندسة ولكن مجموعها أدخلها معهد الفنون المسرحية.

وقالت «داليا» خلال حوارها إلى برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»، إن والدها قال لها «مش عايز في يوم أتكسف أني أقول أبوداليا مصطفى»، ومن حينها تضع هذه الكلمة في أذنها وحاولت جاهدة أن ترفع رأس والدها وأخويها وزوجها وأبنائها، مشيرةً إلى أن والديها كانا يذهبا معها إلى أماكن التصوير، إلا أنهما توقفا عن هذه العادة بعد مشاركتها في مسلسل «العصيان» مع الفنان الراحل محمود ياسين.

وحول مقياس قبولها أو رفضها للأعمال الفنية، لفتت داليا مصطفى إلى أنها لو لم تسمح لأبنائها بمشاهدة العمل فلن تمثله أبدًا، متابعةً: «مبحبش الحاجات اللي بتخلي شكلنا وحش، وشكل المصريين وحش، والواقع مش كده تمامًا، وإحنا بنظهر واقع مش لطيف، والواقع مشرق للغاية، ولازم نبرزه».

وأكدت الفنانة أنها لا تحب عمليات التجميل ولكنها ليست ضدها، ولكنها ترى أن عمليات التجميل إن زادت عن الحد «بتكبر مش بتصغر»، وأنها لو اتخذت قرارًا لا تقوم بتغييره مهما كان.

وشددت الفنانة على أن ظهورها المتأخر في حلقات مسلسل «يوم وليلة»، رغم كونها من أبطال العمل لم يقلقها خاصة وأن العمل والدور أيضًا جيد، وذلك لأنها تهتم بالورق قبل الدور.

وتابعت: «تحدثت مع الفنان أحمد رزق عن القصة وقالي عادي أنا في حلقة من الحلقات ظهرت فيها في مشهد واحد، وعلشان كده وأنا بقرأ الورق محستش أني مش موجودة في أول خمسة حلقات».

يذكر أن برنامج «من مصر» يذاع من السبت إلى الأربعاء في الساعة الحادية عشر مساء