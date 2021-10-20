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تعاقد ٤٤٧ ألف مواطن للحصول على خدمة الغاز الطبيعي في الشرقية

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تعاقد ٤٤٧ ألف مواطن للحصول على خدمة الغاز الطبيعي في الشرقية تعاقد ٤٤٧ ألف مواطن للحصول على خدمة الغاز الطبيعي في الشرقية

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعى بخطى سريعة وثابتة على أرض المحافظة، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة أوجه التعاون للشركة المنفذة للأعمال، والتى حققت طفرة نوعية في ارتفاع نسب تنفيذ أعمال الحفر وتوصيل الغاز الطبيعى لمنازل المواطنين، مما كان له مردود إيجابى لتشجيع وتحفيز المواطنين على التعاقد للاستفادة من الغاز الطبيعى.

وأشاد المهندس محمد قنديل رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة الحديثة للغاز الطبيعي، وذلك بعد دمج الثلاث شركات «سيناء للغاز، وغاز الأقاليم، وغاز القاهرة»، بجهود الأجهزة التنفيذية في تذليل العقبات أمام تنفيذ أعمال حفر وتوصيل خطوط الغاز الطبيعى بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

جدير بالذكر أن هناك ٣٩ ألفا و١٨٢ عميلا قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى في مركز أبوكبير، كما تعاقد ٣٦ ألفا و٧٧١ عميلا في مركز فاقوس، و٣٨ ألفا و٦٣٤ عميلا مع شركة الغاز في مدينة الزقازيق، فيما تعاقد ٢٨ ألفا و٦٦٦ عميلا مع شركة الغاز الطبيعى في مركز منيا القمح، كما أن هناك ٤ آلاف و٦٤٩ عميلا قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز في مركز أبوحماد، وفى قرية الأسدية التابعة لمركز أبوحماد تعاقد ٤ آلاف و١٠٥ عملاء مع شركة الغاز، وفى مركز ههيا تعاقد ٤٧ ألفا و٨٧١ عميلا مع الشركة، وفى مركز مشتول السوق هناك ٣٤ ألفا و٢٩٦ عميلا قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز، وفي مركز بلبيس تعاقد ٢٩ ألفا و٢٣١ عميلا، وفى مركز الإبراهيمية تعاقد ٢٢ ألفا و٢٦٦ عميلا، وفى مركز ديرب نجم تعاقد ٦٠ ألفا و١١٢ عميلا مع شركة الغاز الطبيعى، كما تعاقد في مدينة القرين ٢٤ ألفا و٧٣٩ عميلا، وفي مدينة العاشر من رمضان تعاقد ٥٦ ألفا و٨٠١ عميل مع شركة الغاز، وفي مركز الحسينية تعاقد ١٦٤٧ عميلا مع شركة الغاز الطبيعي، كما تعاقد ١٢ ألفا و٨٥ عميلا مع شركة الغاز في مركز كفر صقر، وفي مدينة القنايات تعاقد ٦ آلاف و٣١٥ مع شركة الغاز الطبيعي، ليصل إجمالى المتعاقدين مع شركة الغاز الطبيعى إلى٤٤٧ ألفا و٣٧٠ مواطنا، لتوصيل الخدمة لهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

المصرى اليوم

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