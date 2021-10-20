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جامعة عين شمس تدشن أول درجة دراسات عليا للطب بدولة الصومال

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جامعة عين شمس تدشن أول درجة دراسات عليا للطب بدولة الصومال جامعة عين شمس تدشن أول درجة دراسات عليا للطب بدولة الصومال

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تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وإشراف الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة عين شمس وجامعة الجزيرة في مقديشو بدولة الصومال، قام قسم الرمد بكلية الطب جامعة عين شمس برئاسة د. شريف علوان، بإتمام مناقشة رسائل الماچستير المقدمة من ٩ طلاب وذلك عبر تقنية الڤيديو كونفرانس، وقد قام بالإشراف على هذه الرسائل نخبة من أعضاء هيئة التدريس بقسم الرمد بكلية الطب.

جدير بالذكر أن هذه هي أول درجة دراسات عليا في الطب يتم إنشاؤها في دولة الصومال، حيث قامت جامعة عين شمس بالإشراف على تدريس المقررات، وتدريب الطلاب بمستشفيات جامعة عين شمس، وإنشاء الهيكل التنظيمي للتقييم والامتحان، وإلقاء المحاضرات عن بعد من خلال مستشفى عين شمس الإلكتروني.

جامعة عين شمس تدشن أول درجة دراسات عليا للطب بدولة الصومال

وكان قسم الرمد بكلية الطب جامعة جامعة عين شمس قد استقبل عددا من طلاب الدراسات العليا، حيث تم تدريبهم وفق أحدث التقنيات الطبية في مجال طب العيون.

وسوف يقوم وفد مكون من د. شريف علوان ود أيمن جعفر ود. تامر عمارة بالسفر إلى مقديشو خلال شهر نوڤمبر المقبل لزيارة جامعة الجزيرة، والإشراف على تقييم الطلاب وأعمال الامتحان وإعلان النتيجة.كما سيتم وضع مخطط قيد الدفعة الثانية لدرجة ماچستير طب وجراحة العيون، بالإضافة إلى بحث مد آفاق التعاون للتخصصات طبية أخرى.

ويعد هذا التعاون تتويجاً للعلاقات المصرية الإفريقية والتعاون المشترك بين الدولتين باعتبار قلب القارة الأفريقية.

المصرى اليوم

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