أخبار عاجلة

السعودية واليونان تُصدران بيانًا مشتركًا في ختام زيارة "ميتسوتاكيس" للرياض -
جامعة سعودية تصدر بيانًا بشأن منع "البنطال" في الحرم الجامعي -
السعودية تنضم إلى البيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ -
شاهد.. الأمطار الغزيرة تشكِّل شلالات مائية ساحرة بـ"حبيل رجال ألمع" -
مهارات في التعامل الوظيفي -
أكثر من 150 من كبار القادة والمسؤولين يعيدون رسم خارطة السياحة في الرياض.. غداً -
كارتيرون: الفوز على إنبي مستحق.. لدينا بدائل قوية في الهجوم.. وننتظر عودة سيسيه -
6000 برميل.. «البترول» توضح تفاصيل اكتشاف 3 آبار جديدة بالصحراء الغربية -
«بنات عين شمس» تحصل على المركز الأول في محو الأمية على مستوى الجامعة -
المفتي: دعم مبادرات تحسين أحوال المواطنين واجب وطني على كل مصري بالخارج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«أين جنة الله؟».. اختفاء طالبة في الأسبوع الأول للدراسة: «راحت الجامعة ومرجعتش»

Print
«أين جنة الله؟».. اختفاء طالبة في الأسبوع الأول للدراسة: «راحت الجامعة ومرجعتش» «أين جنة الله؟».. اختفاء طالبة في الأسبوع الأول للدراسة: «راحت الجامعة ومرجعتش»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحرياتها لكشف غموض اختفاء طالبة كلية تجارة من أمام جامعة القاهرة يوم الثلاثاء الماضي خلال الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي الجديد.

كان قسم شرطة العجوزة تلقى بلاغا من والد طالبة جامعية تدعى جنة الله أحمد فتحي، أكد خلال البلاغ أن ابنته خرجت إلى جامعة القاهرة صباح يوم الثلاثاء الماضي، وأنه تلقى منها اتصالا تليفونيا في الساعة العاشرة صباحا وبعدها تليفونها اتقفل.

وطالب والد الفتاة المختفية الأجهزة الأمنية بكشف غموض الواقعة، وقال: كنت أعتقد أن تليفونها فاصل شحن ولكن فوجئت بعدم عودتها إلى المنزل منذ هذا التوقيت حتى الآن، وبحثت عنها في كل مكان طوال الأيام الماضية، ونفسي أعرف مكانها فين.

كانت الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي تمكنت من كشف غموض اختفاء «آية» 15 سنة، من منطقة التبين في محافظة القاهرة، بعد خروجها من منزل أسرتها لشراء المتطلبات المنزلية، وتبين أنها كانت تقيم مع صديقتها في منطقة حلوان.

وتمكنت من إعادة الفتاة إلى أسرتها بعد ثلاثة أيام من تغيبها، وكشفت التحقيقات أن الفتاة كانت تقيم برفقة صديقتها بمدينة حلوان بسبب المعاملة السيئة من والدها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تفاصيل ضبط شخص اقتحم مدرسة في نجع حمادي بسلاح ناري

تفاصيل ضبط شخص اقتحم مدرسة في نجع حمادي بسلاح ناري

كارتيرون: الفوز على إنبي مستحق.. لدينا بدائل قوية في الهجوم.. وننتظر عودة سيسيه

كارتيرون: الفوز على إنبي مستحق.. لدينا بدائل قوية في الهجوم.. وننتظر عودة سيسيه

6000 برميل.. «البترول» توضح تفاصيل اكتشاف 3 آبار جديدة بالصحراء الغربية

6000 برميل.. «البترول» توضح تفاصيل اكتشاف 3 آبار جديدة بالصحراء الغربية

«بنات عين شمس» تحصل على المركز الأول في محو الأمية على مستوى الجامعة

«بنات عين شمس» تحصل على المركز الأول في محو الأمية على مستوى الجامعة