«أين جنة الله؟».. اختفاء طالبة في الأسبوع الأول للدراسة: «راحت الجامعة ومرجعتش»

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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحرياتها لكشف غموض اختفاء طالبة كلية تجارة من أمام جامعة القاهرة يوم الثلاثاء الماضي خلال الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي الجديد.

كان قسم شرطة العجوزة تلقى بلاغا من والد طالبة جامعية تدعى جنة الله أحمد فتحي، أكد خلال البلاغ أن ابنته خرجت إلى جامعة القاهرة صباح يوم الثلاثاء الماضي، وأنه تلقى منها اتصالا تليفونيا في الساعة العاشرة صباحا وبعدها تليفونها اتقفل.

وطالب والد الفتاة المختفية الأجهزة الأمنية بكشف غموض الواقعة، وقال: كنت أعتقد أن تليفونها فاصل شحن ولكن فوجئت بعدم عودتها إلى المنزل منذ هذا التوقيت حتى الآن، وبحثت عنها في كل مكان طوال الأيام الماضية، ونفسي أعرف مكانها فين.

كانت الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي تمكنت من كشف غموض اختفاء «آية» 15 سنة، من منطقة التبين في محافظة القاهرة، بعد خروجها من منزل أسرتها لشراء المتطلبات المنزلية، وتبين أنها كانت تقيم مع صديقتها في منطقة حلوان.

وتمكنت من إعادة الفتاة إلى أسرتها بعد ثلاثة أيام من تغيبها، وكشفت التحقيقات أن الفتاة كانت تقيم برفقة صديقتها بمدينة حلوان بسبب المعاملة السيئة من والدها، وتم تحرير محضر بالواقعة.