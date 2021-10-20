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الراتب 30 ألف دولار.. والوظيفة النوم على سرير مريح

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الراتب 30 ألف دولار.. والوظيفة النوم على سرير مريح الراتب 30 ألف دولار.. والوظيفة النوم على سرير مريح
المراتب ستُشحن إلى المنزل.. فلن تذهب إلى المكتب

الراتب 30 ألف دولار.. والوظيفة النوم على سرير مريح

هل تروق لك فكرة الاستلقاء في السرير طوال اليوم، وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهدة نيتفليكس، إذا كنت ترغب بذلك، فقد يكون العمل عن بُعد في "كرافتد بيدز"هو الوظيفة المثالية بالنسبة لك مع راتب بآلاف الدولارات.

وحسب صحيفة "الصن" البريطانية، أعلنت شركة "كرافتد بيدز" للأسرّة الفاخرة المصممة حسب الطلب عن مجموعة من الوظائف، مع راتب يصل إلى نحو 24 ألف جنيه إسترليني (30 ألف دولار) سنوياً، ويتوجب على الموظفين المقبولين اختبار مراتب عالية الجودة على أساس أسبوعي.

وتضمّن الوظيفة حصول العملاء على أفضل مراتب توفر أقصى درجات الراحة، وتتيح لهم الحصول على أموال مقابل الاستلقاء في السرير، ومشاهدة برامجهم المفضلة على نيتفليكس وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي، وكتابة تقارير عن مدى جودة وراحة المراتب، حيث يحدد المقبولون مدى راحة كل مرتبة جديدة في اختبار من النوم والراحة يستمر لمدة 37.5 ساعة كاملة في الأسبوع، حسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وقال بريان ديلون، مدير التسويق في الشركة: نحن متحمسون للغاية لإطلاق هذه الوظيفة؛ لأن إرضاء العملاء هو أقصى طموحاتنا. وبينما لدينا تقييمات متوهجة من المتسوقين الحاليين لدينا، فإننا نريد التأكد من استمرار ذلك، والتعاقد مع موظفين لاختبار المرتبات هو جزء من هذه الإستراتيجية. وستكون هذه الوظيفة جزءًا لا يتجزأ من فريق عمل الشركة.

يُذكر أن الموظف سيعمل عن بُعد، مما يعني أن المراتب ستُشحن إلى منزله، ولن يكون عليه التوجه إلى المكتب كل أسبوع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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