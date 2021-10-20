بالبيتش باجى تعالى شوف رحلة السياح من كل دول العالم في أجمل سفاري شرم الشيخ

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السعودية واليونان تُصدران بيانًا مشتركًا في ختام زيارة "ميتسوتاكيس" للرياض
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:08 مساءً
جامعة سعودية تصدر بيانًا بشأن منع "البنطال" في الحرم الجامعي
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:08 مساءً
السعودية تنضم إلى البيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ
-
الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:08 مساءً
شاهد.. الأمطار الغزيرة تشكِّل شلالات مائية ساحرة بـ"حبيل رجال ألمع"
-
الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:08 مساءً
مهارات في التعامل الوظيفي
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:08 مساءً
أكثر من 150 من كبار القادة والمسؤولين يعيدون رسم خارطة السياحة في الرياض.. غداً
-
الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:08 مساءً
كارتيرون: الفوز على إنبي مستحق.. لدينا بدائل قوية في الهجوم.. وننتظر عودة سيسيه
-
الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:02 مساءً
6000 برميل.. «البترول» توضح تفاصيل اكتشاف 3 آبار جديدة بالصحراء الغربية
-
الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:02 مساءً
«بنات عين شمس» تحصل على المركز الأول في محو الأمية على مستوى الجامعة
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:02 مساءً
المفتي: دعم مبادرات تحسين أحوال المواطنين واجب وطني على كل مصري بالخارج
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:01 مساءً
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فيديو اليوم السابع
بالبيتش باجى تعالى شوف رحلة السياح من كل دول العالم في أجمل سفاري شرم الشيخ
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 20 أكتوبر 2021 01:25 مساءً
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