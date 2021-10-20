طلب إحاطة لحل أزمة «طريق الموت» في الزقازيق: تسبب فى وفاة العشرات

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تقدم النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى كامل الوزير، وزير النقل في شأن استكمال طريق أبوكبير الزقازيق والمعروف بطريق الموت بسبب ما يقع عليه من حوادث بشكل يومى. .

وقال «عبدالعزيز» في طلب الإحاطة، إن هناك حوادث يوميًة تزهق أرواح أبرياء وتضمن طلب ويجب ايقاف «نزيف الاسلفت» على الطريق من خلال توجيه ميزانية مخصصة لتطويره، وإعادة تأهيله من حيث إشارات المرور وردم الترعة الموجودة على شمال الطريق، لأنها سبب رئيسى في الحوادث.

وأضاف انه سبق وتم تقديم اقتراح برغبة لاستكمال ازدواج طريق فاقوس الزقازيق وخاصة في الجزء الواقع بين ابوكبير والزقازيق، حقنا لدماء ابناءنا التي تراق بصفة يومية على هذا الطريق فالحوادث على مدار اليوم بل على مدار الساعة الواحدة تلو الأخرى وكم من اسر فقدت عزيز لديها على هذا الطريق .

و تابع متساءلا: «هل اصبح من العسير في ظل النهضة العملاقة التي تشهدها البلاد في بناء الطرق ان يتم تطوير ما يقرب من 24كم تخدم اكثر من 2مليون نسمة من والى مدينة الزقازيق .

ووجه «عبدالعزيز» في طلبه عدة اسئلة لوزير النقل قائلا: «هل انتم على علم بكم الحوادث والضحايا على هذا الطريق ام انه لايصل إلى علمكم ذلك، ولماذا لم يتم اتخاذ أي اجراء لو بالرصف بصفة موقته لحين توفير الاعتماد لرفع كفاءة الطريق وازدواجه .

و اضاف: «لماذا لايتم ترجمة وعود الوزير الشفوية باحراز أي تقدم من شانه المضي قدما في حل هذه المشكلة، وهل أرواح المصريين التي تزهق كل يوم يحسب لها حساب طرفكم ام لا».