ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في الشرقية

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، أحد الأشخاص بالشرقية، بتهمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بالشرقية، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف، واستبدالها عقب ذلك بما يعادلها بالجنيه المصري من البنوك، فضلاً عن بيع العملات الأجنبية لراغبي الحصول عليها بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندي بلغت 600 ألف جنيه مصري.