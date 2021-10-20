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ندوة حول الزيادة السكانية وآثارها علي التنمية بالشرقية

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ندوة حول الزيادة السكانية وآثارها علي التنمية بالشرقية ندوة حول الزيادة السكانية وآثارها علي التنمية بالشرقية

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بقضايا السكان وتسعي إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، لما لها من أثار إجتماعية وإقتصادية سلبية على المجتمع ، مشيرًا إلى ضرورة تنظيم ندوات تثقيفية للتوعية والتعريف بقضية الزيادة السكانية وأثارها السلبية على جميع الجوانب من صحة وتعليم ووسائل نقل، ومواصلات ،وتنظيم الأسرة للحد من الزيادة السكانية.

ومن جانبه، أشار المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام المديرية بالتعاون مع مجمع إعلام الزقازيق، بتنفيذ ندوة عن الزيادة السكانية وآثارها على التنمية، في حضور علاء حنيش مدير عام إعلام شرق الدلتا ومدير مجمع إعلام الزقازيق، ونورا أحمد أخصائي إعلام من المجمع الإعلامي ،وماري عزمي مدير إدارة التدريب بمديرية الزراعة، وعدد من العاملين بمديرية الزراعة ومجمع إعلام الزقازيق ،وذلك في إطار حملة الإعلام السكاني والتي يقيمها مجمع إعلام الزقازيق خلال الفترة من 1/10/2021 حتي 30/3/2022 تحت شعار " سعادتك وصحتك ... في تنظيم أسرتك "

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن المشكلة السكانية تعتبر قضية أمن قومي، وأن الزيادة العشوائية للسكان تعد أحد أهم مشاكل التضخم السكاني ، والتي تتطلب توحيد وتكثيف الجهود بين مختلف القطاعات على مستوى المحافظة، من أجل العمل على حلها طبقا لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنفيذ استراتيجية 2030، وتحقيق التنمية المستدامة بكافة الطرق الممكنة.

وأوضح مدير عام إعلام شرق الدلتا ومدير مجمع إعلام الزقازيق، أن الندوة خرجت بعدة توصيات أهمها التركيز على المشروعات الصغيرة و كثيفة العمالة للنهوض بالإقتصاد، و إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة لتقليل الضغط على الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية، وإتاحة الفرصة لإعادة التوزيع السكانى وتطبيق اللامركزية فى الخدمات، وذلك للقضاء على مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل لتمكين المواطن من الشعور بثمار التنمية .

المصرى اليوم

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