شمال سيناء تسجل 3 حالات إيجابية بفيروس كورونا

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سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم، 3 حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه تم تسجيل 3 حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الحالات الإيجابية إلى 655 حالة، لافتًا إلى أن عدد حالات الشفاء يبلغ 3483 حالة منذ بداية الجائحة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 259 حالة.

وأشار إلى وجود 14 حالة تحت الحجز بالمستشفيات و49 حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.

وطالب المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والحصول على لقاح كورونا للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.