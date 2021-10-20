أخبار عاجلة

السعودية واليونان تُصدران بيانًا مشتركًا في ختام زيارة "ميتسوتاكيس" للرياض -
جامعة سعودية تصدر بيانًا بشأن منع "البنطال" في الحرم الجامعي -
السعودية تنضم إلى البيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ -
شاهد.. الأمطار الغزيرة تشكِّل شلالات مائية ساحرة بـ"حبيل رجال ألمع" -
مهارات في التعامل الوظيفي -
أكثر من 150 من كبار القادة والمسؤولين يعيدون رسم خارطة السياحة في الرياض.. غداً -
كارتيرون: الفوز على إنبي مستحق.. لدينا بدائل قوية في الهجوم.. وننتظر عودة سيسيه -
6000 برميل.. «البترول» توضح تفاصيل اكتشاف 3 آبار جديدة بالصحراء الغربية -
«بنات عين شمس» تحصل على المركز الأول في محو الأمية على مستوى الجامعة -
المفتي: دعم مبادرات تحسين أحوال المواطنين واجب وطني على كل مصري بالخارج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وفقا للقانون.. تعرف على معايير كتابة التقرير الطبي وتقارير الطب الشرعي

Print
وفقا للقانون.. تعرف على معايير كتابة التقرير الطبي وتقارير الطب الشرعي وفقا للقانون.. تعرف على معايير كتابة التقرير الطبي وتقارير الطب الشرعي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع القانون المصري ضوابط ومعايير تحكم كتابة التقرير الطبي، أو تقرير الطب الشرعي، فنبهت النيابة العامة على أعضائها بأن يأمروا باستيفاء ما يكون في التقارير الطبية، من نقص ليتيسر لهم التصرف في القضية على أساس واضح سليم.

ووضعت النيابة العامة شروطا يجب على وكيل النائب العام استكمالها، منها:

۱ – أن يكون محرر التقرير طبيبًا.

۲ – أن يثبت بالتقرير وصف الإصابة بأن يبين ما إذا كانت كدمة أو جرح أو كسر أو تهتك في عضو من أعضاء الجسم، وعما إذا كانت تعد جرحا قابل للزوال، أو أنها تخلف عاهة مستديمة للمجني عليه.

۳ – سبب الإصابة سواء كان باستخدام أداة من عدمه وفي الحالة الأولى بيان نوع الآداه إذا أمكن.

٤ -أن يبين تاريخ حدوث الإصابة أي أن يثبت في تقريره عما إذا كانت الإصابة حديثة أو من عدة ساعات أو قديمة منذ فترة.

۵ -كما يجب أن يثبت الطبيب المدة اللازمة للعلاج .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تفاصيل ضبط شخص اقتحم مدرسة في نجع حمادي بسلاح ناري

تفاصيل ضبط شخص اقتحم مدرسة في نجع حمادي بسلاح ناري

كارتيرون: الفوز على إنبي مستحق.. لدينا بدائل قوية في الهجوم.. وننتظر عودة سيسيه

كارتيرون: الفوز على إنبي مستحق.. لدينا بدائل قوية في الهجوم.. وننتظر عودة سيسيه

6000 برميل.. «البترول» توضح تفاصيل اكتشاف 3 آبار جديدة بالصحراء الغربية

6000 برميل.. «البترول» توضح تفاصيل اكتشاف 3 آبار جديدة بالصحراء الغربية

«بنات عين شمس» تحصل على المركز الأول في محو الأمية على مستوى الجامعة

«بنات عين شمس» تحصل على المركز الأول في محو الأمية على مستوى الجامعة