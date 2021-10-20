وفقا للقانون.. تعرف على معايير كتابة التقرير الطبي وتقارير الطب الشرعي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع القانون المصري ضوابط ومعايير تحكم كتابة التقرير الطبي، أو تقرير الطب الشرعي، فنبهت النيابة العامة على أعضائها بأن يأمروا باستيفاء ما يكون في التقارير الطبية، من نقص ليتيسر لهم التصرف في القضية على أساس واضح سليم.

ووضعت النيابة العامة شروطا يجب على وكيل النائب العام استكمالها، منها:

۱ – أن يكون محرر التقرير طبيبًا.

۲ – أن يثبت بالتقرير وصف الإصابة بأن يبين ما إذا كانت كدمة أو جرح أو كسر أو تهتك في عضو من أعضاء الجسم، وعما إذا كانت تعد جرحا قابل للزوال، أو أنها تخلف عاهة مستديمة للمجني عليه.

۳ – سبب الإصابة سواء كان باستخدام أداة من عدمه وفي الحالة الأولى بيان نوع الآداه إذا أمكن.

٤ -أن يبين تاريخ حدوث الإصابة أي أن يثبت في تقريره عما إذا كانت الإصابة حديثة أو من عدة ساعات أو قديمة منذ فترة.

۵ -كما يجب أن يثبت الطبيب المدة اللازمة للعلاج .