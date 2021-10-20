أخبار عاجلة

السعودية واليونان تُصدران بيانًا مشتركًا في ختام زيارة "ميتسوتاكيس" للرياض -
جامعة سعودية تصدر بيانًا بشأن منع "البنطال" في الحرم الجامعي -
السعودية تنضم إلى البيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ -
شاهد.. الأمطار الغزيرة تشكِّل شلالات مائية ساحرة بـ"حبيل رجال ألمع" -
مهارات في التعامل الوظيفي -
أكثر من 150 من كبار القادة والمسؤولين يعيدون رسم خارطة السياحة في الرياض.. غداً -
كارتيرون: الفوز على إنبي مستحق.. لدينا بدائل قوية في الهجوم.. وننتظر عودة سيسيه -
6000 برميل.. «البترول» توضح تفاصيل اكتشاف 3 آبار جديدة بالصحراء الغربية -
«بنات عين شمس» تحصل على المركز الأول في محو الأمية على مستوى الجامعة -
المفتي: دعم مبادرات تحسين أحوال المواطنين واجب وطني على كل مصري بالخارج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التعاون الإسلامي" تُدين الهجوم الحوثي على جازان بصاروخ باليستي

Print
"التعاون الإسلامي" تُدين الهجوم الحوثي على جازان بصاروخ باليستي "التعاون الإسلامي" تُدين الهجوم الحوثي على جازان بصاروخ باليستي
أكد العثيمين تأييد المنظمة للإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته -بأشد العبارات- لمحاولة الاعتداء الجديدة لمليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة جازان بصاروخ باليستي؛ مشيدًا في الوقت ذاته بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية التي تمكنت من اعتراضه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه.

وشدد الأمين العام على أن المنظمة تُدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي، ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح؛ معتبرًا أن تلك الأفعال "جرائم حرب".

كما أكد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها، لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للتعامل مع ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية واليونان تُصدران بيانًا مشتركًا في ختام زيارة "ميتسوتاكيس" للرياض

السعودية واليونان تُصدران بيانًا مشتركًا في ختام زيارة "ميتسوتاكيس" للرياض

السعودية تنضم إلى البيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ

السعودية تنضم إلى البيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ

جورج قرداحي : تصريحاتي عن السعودية قبل تولي الوزارة.. وأحب المملكة والإمارات

جورج قرداحي : تصريحاتي عن السعودية قبل تولي الوزارة.. وأحب المملكة والإمارات

خلال كلمة رئيسية لسعادتها في منتدى الأسرة السعودية.. الأنصاري: محور الاستقرار الأسري يتصدر قائمة أولويات الخطة الوطنية لنهوض المرأة..

خلال كلمة رئيسية لسعادتها في منتدى الأسرة السعودية.. الأنصاري: محور الاستقرار الأسري يتصدر قائمة أولويات الخطة الوطنية لنهوض المرأة..