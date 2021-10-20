الوسط التجاري يفقد سالم بادريق رائد جودة مستلزمات وأدوات الأسرة

فقد الوسط التجاري، مساء الجمعة الماضي، رجل الأعمال الشيخ سالم أحمد سعيد بادريق -رحمه الله- عميد أسرة بادريق، الذي أُديت الصلاة عليه؛ رحمة الله عليه، بعد صلاة عصر يوم الإثنين 12 ربيع الأول؛ الموافق 18 اكتوبر 2021م، في المسجد النبوي بالمدينة المنوّرة ودُفن بمقبرة البقيع.
وبرحيله خسر الوسط الاقتصادي والتجاري السعودي والخليجي والعربي والأوروبي، رائداً من رواده ممّن أسهموا في تطوير المستلزمات الأسرية وضخ الاختراعات الخاصة فيها، فهو من أوائل تجار المملكة الذين شاركوا في تقديم المنتجات للبيت السعودي، وفق أعلى مقاييس الجودة، من مستلزمات وأدوات المنزل والمطبخ واحتياجات الأسرة والهدايا الفخمة التي تقدم في المناسبات، شكّلت توجهاً نوعياً للأسرة السعودية في المستقبل، ومعيناً للمرأة السعودية بعديد من الاختراعات الكهربائية التي سُجلت باسمه دولياً وساعدتها في أعمالها المنزلية، وذلك عبر شركه السعيد التجارية التي أسّسها مع شقيقيه حسن وسعيد، وتواصل ذلك مع شركة بادريق.
وعمل -رحمه الله- مع شقيقيه بإخلاصٍ في تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركات الدولية الأوروبية، والفرنسية خاصة، وأسهم عبر التدريب والتعليم والمعرفة في مساعدة الشباب السعودي على تأسيس مؤسسات وشركات ومحال تجارية في المجال التجاري نفسه، حتى أصبحت رائدة ومنافسة، كما للراحل إسهامات عديدة في الجوانب الاجتماعية والأعمال الإنسانية الخيرية تركت له بصمة في نفوس الكثيرين- رحمه الله.
الراحل نجل الشيخ أحمد سعيد بادريق -رحمه الله- المستشار الخاص السابق للمغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، في منطقة مكة المكرّمة.
وللشيخ سالم من الأبناء: المهندس أحمد، والمستشار هشام، والسيدتان أماني ومنال سالم أحمد بادريق.