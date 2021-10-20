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خلال كلمة رئيسية لسعادتها في منتدى الأسرة السعودية.. الأنصاري: محور الاستقرار الأسري يتصدر قائمة أولويات الخطة الوطنية لنهوض المرأة..
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:00 مساءً
جامعة سعودية تصدر بيانًا بشأن منع "البنطال" في الحرم الجامعي
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:53 مساءً
السعودية تنضم إلى البيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:53 مساءً
شاهد.. الأمطار الغزيرة تشكِّل شلالات مائية ساحرة بـ"حبيل رجال ألمع"
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:53 مساءً
مهارات في التعامل الوظيفي
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:53 مساءً
أكثر من 150 من كبار القادة والمسؤولين يعيدون رسم خارطة السياحة في الرياض.. غداً
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:53 مساءً
رئيس ألبانيا: التضامن السعودي مع المحتاجين جعلها دولة تحظى باحترام شعوب العالم
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:53 مساءً
"النيابة العامة": هذه الجهة تختص بالتحقيق في جرائم أنظمة البيئة والزراعة
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:53 مساءً
قمة الجولة العاشرة "كلاسيكو" الأهلي والهلال .. يقترب من 20 ألف تذكرة
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:53 مساءً
شاهد.. "22" فرصة استثمارية تستعرضها "أمانة الطائف" لرجال الأعمال
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:53 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
اتهامات متبادلة بين القوات اللبنانية و حزب الله
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 20 أكتوبر 2021 01:06 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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