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برلماني تعليقًا على عرض فيلم «ريش» : ليست كلها فقر وليست كلها مليونيرات

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برلماني تعليقًا على عرض فيلم «ريش» : مصر ليست كلها فقر وليست كلها مليونيرات برلماني تعليقًا على عرض فيلم «ريش» : ليست كلها فقر وليست كلها مليونيرات

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علق النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على الهجوم الحادث على فيلم «ريش» المشارك في مهرجان الجونة، والمطالبات بمنع الفيلم والتي وصلت إلى تقدم بعض البرلمانيين بطلبات رسمية لوقف عرض الفيلم، قائلاً: إن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة بحسب المادة ٦٧ من الدستور، ولا يجب منع عرض أي عمل فني، لا سيما أن هذا العمل حاصل على جائزة دولية من مهرجان «كان»، ولكن يمكن تحليل العمل ونقده إذا كان يستحق ذلك.

وأوضح «البياضي» في تصريحات له، اليوم، أنه تابع حالة الجدل والخلاف الجاري بخصوص الفيلم، مشيرًا إلى أنه رأى وجهة نظر المطالبين بمنع العرض، بأن الفيلم مسيء لمصر، وذلك لأنه يدور حول عائلة تعيش في فقر مدقع وعذاب، وأن ليست كلها فقر، لافتًا إلى أن هناك ممثلين انسحبوا من عرض الفيلم في الجونة، واعتبروا أن الوطنية تستدعي التنديد ومنع الفيلم من العرض.

وتابع عضو مجلس النواب، قائلاً: صحيح مصر ليست كلها فقر وعوز، ولا أحد ينكر أن هناك مجهودات لمحاربة الفقر، ولكن لا أحد ينكر أن هناك أناس مازالوا يعيشون تحت خط الفقر.

واستطرد النائب قائلاً: «رأيت مسلسلا تدور كل أحداثه في فيلات بكومباوند، متسائلاً: هل مصر كلها مليونيرات عايشة في كومباوندات ؟

واختتم عضو مجلس النواب، قائلاً: «مصر ليست كلها فقر، وليست كلها مليونيرات، وليست هذه هي الوطنية.

المصرى اليوم

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