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الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بتنصيب الرئيس الـ13 للجامعة الاثنين المقبل

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الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بتنصيب الرئيس الـ13 للجامعة الاثنين المقبل الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بتنصيب الرئيس الـ13 للجامعة الاثنين المقبل

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تحتفل الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتنصيب الدكتور أحمد دلّال الرئيس الثالث عشر للجامعة، الاثنين المقبل بقاعة باسيلي بحرم الجامعة بالقاهرة الجديدة في حضور لفيف من الشخصيات العامة وكبار مسؤولي الدولة ورجال الأعمال ورؤساء الجامعات المصرية والإقليمية والدولية وأعضاء مجلس أوصياء الجامعة الأمريكية بالقاهرة ورؤساء الجامعة السابقين وأعضاء هيئة التدريس وطلاب وموظفي الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

يبدأ مراسم حفل التنصيب بموكب افتتاحي لأعضاء مجلس الأوصياء والادارة العليا للجامعة، يليها كلمة ترحيب من مارك تيرنيج، رئيس مجلس الأوصياء، ثم كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ثم قيام مارك تيرنيج بتنصيب رئيس الجامعة أحمد دلآل.

بعد التنصيب يلقي الرئيس الجديد للجامعة كلمة للحضور، يليها إلقاء كورال الجامعة نشيد الجامعة، ثم موكب الخروج.

بعد الاحتفال الرسمي يقيم مجتمع الجامعة احتفالية في ساحات الجامعة، حيث يقوم الطلاب بتقديم عدة عروض ويتم توزيع الهدايا التذكارية وإجراء مقابلات لرئيس الجامعة مع أعضاء مجتمع الجامعة من أساتذة وطلاب وموظفين وعمال.
سيتم إتاحة شاشات للبث المباشر في الحرم الجامعي، كما يعقد الحفل باللغة الإنجليزية مع توفير ترجمة فورية للغة العربية.

جدير بالذكر أن حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة سيشهد سلسلة من حلقات النقاش الأكاديمية قبل يوم التنصيب الأحد 24 أكتوبر بحرم القاهرة الجديدة وعبر تطبيق زووم، حيث يتناول المشاركون المتميزون -في 3 جلسات من المناقشات- بعض القضايا الأكثر إلحاحاً في عصرنا من علم البيانات والذكاء الاصطناعي إلى مواجهة تحديات الاستدامة والصحة العالمية والبيئة والهجرة واللاجئين في المنطقة العربية وذلك من الساعة 1 إلى 5:45 مساء.

المصرى اليوم

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