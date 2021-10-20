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لقطات لـ بورش كايمان GT4RS .. تظهر لأول مرة الشهر المقبل

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لقطات لـ بورش كايمان GT4RS .. تظهر لأول مرة الشهر المقبل لقطات لـ بورش كايمان GT4RS .. تظهر لأول مرة الشهر المقبل

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لم تكن بورشه 718 كايمان GT4 سرًا في شتوتغارت، بألمانيا، فقد تمكن مصورو motor 1، بأخذ بعض اللقطات السيارة في عدة مناسبات.

وعلى الرغم من الاقتراب من الإطلاق الرسمي للسيارة، أعلن صانع السيارات، اليوم، أن السيارة الرياضية الجديدة تكمل اختبارها النهائي قبل ظهورها لأول مرة في وقت ما الشهر المقبل، كما قدمت بورش أيضًا صورًا لطراز كايمان الجديد من الدرجة الأولى.

تأتي السيارة مع تصميم أمامي انسيابي، مقترنًا بجناح خلفي متوسط ​​المظهر، بينما لا تزال التفاصيل حول كيفية تعديل بورش للنموذج لجعلها تستحق شارة RS غير معروف، حيث من المحتمل أن تصل هذه التفاصيل الشهر المقبل جنبًا إلى جنب مع الكشف عن السيارة.

بينما قال أندرياس بريونينغ، مدير بورش GT: «أثناء التطوير، قدمنا ​​لـ 718 كايمان GT4 كل ما يميز سيارة RS الأصلية، كهيكل خفيف الوزن، ومزيد من القوة، مع مستوى أعلى من الاستجابة وردود الفعل».

كما أخذ سفير علامة بورش وسائق التطوير يورغ بيرجميستر، الكوبيه لاختبار قدرتها، وأكمل مسافة 20.6 كيلومتر في 7:04 دقيقة، وكانت أسرع بـ 23.6 ثانية من كايمان جي تي 4 العادية.

وقامت بورش بتعديل السيارة من أجل سلامة السائق، بإضافة مقعد سباق وإطارات Michelin Pilot Sport Cup 2 R، على الرغم من أن الإطارات ستكون خيارًا متاحًا.

لا تزال تفاصيل مجموعة نقل الحركة الخاصة بها غامضة، على الرغم من أن GT4 تستخدم محرك بورش سداسي الأسطوانات بسعة 4.0 لتر.

وينتج المحرك 414 حصانًا (308 كيلوواط)، و309 رطل قدم (418 نيوتن متر) من عزم الدوران في GT4، على الرغم من أنه يُشاع أنه يولد ما يصل إلى 500 حصان (372 كيلوواط) في GT4 RS.

المصرى اليوم

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