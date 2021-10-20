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مستحقون لصرف تعويضات.. الإعلان عن أسماء 19 مزارعا مضارًا بمركز العريش

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مستحقون لصرف تعويضات.. الإعلان عن أسماء 19 مزارعا مضارًا بمركز العريش مستحقون لصرف تعويضات.. الإعلان عن أسماء 19 مزارعا مضارًا بمركز العريش

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أعلنت المراقبة العامة للتنمية والتوطين بشمال سيناء والتابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاربعاء ، عن أسماء 19 مزارعًا من أصحاب المزارع المضارين المستحقين لصرف التعويضات، وذلك بعد تضرر مزارعهم في مركز العريش بسبب الحرب على الإرهاب .

وأكد المهندس محمد سعيد السيد، مراقب عام التنمية بشمال سيناء، أنه تم الإعلان عن أسماء المضارين ومساحة كل منهم والمحاصيل التالفة تمهيدًا لصرف التعويض المالي لكل منهم .. مشيرًا إلى أن القائمة المعلنة تضمنت عدد 19 مزارعًا من منطقة العريش من الذين أضيرت مزروعاتهم ، وذلك بعد فحص ومراجعة الملفات الخاصة بهم فى ضوء ما ورد بقواعد الصرف .

وأضاف المراقب العام أنه يتم تقديم التظلمات إلى اللجنة المختصة في مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بالعريش وذلك خلال ١٥يومًا.. مشيرًا إلى أنه لن يتم الالتفات لأي تظلمات ترد بعد هذه المدة المحددة ، طبقًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء

وأشار المراقب العام، إلى أن من بين الزراعات التي أضيرت أشجار الزيتون والموالح وغيرها ، وذلك بسبب الظروف التى تمر بها محافظة شمال سيناء والحرب على الإرهاب .

المصرى اليوم

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