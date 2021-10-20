القبض على سيدة تحتال على المواطنين بزعم منحهم قروضًا حسنة

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، من ضبط ربة منزل بالجيزة، تحتال على المواطنين بزعم منحهم قروضًا شخصية دون إجراءات بنكية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة جنوب سيناء، بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم منحه قرضا ماليا من قبل إحدى شركات تمويل المشروعات والقروض الحسنة.

وبإجراء التحريات تحت إشراف اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها ربة منزل، مقيمة بالجيزة، أنشأت شركة وهمية لتمويل المشروعات والقروض الحسنة، وأعلنت عن نشاط الشركة من خلال إعلانات مضللة على بعض القنوات الفضائية دون حصولها على التراخيص اللازمة، وكذلك نشر إعلانات احتيالية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تعلن من خلالها عن إمكانية منح قروض شخصية للمواطنين بدون إجراءات بنكية.

وأضافت التحريات، بقيادة اللواء محمد عبدالله، مدير مدير الإداره العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بزعم المتهمة للضحايا بكونها الموظفة المسؤولة عن تحصيل الأقساط للشركة، وطلبت منهم إرسال مصاريف إدارية من خلال حوالات بريدية باسمها للسير في إجراءات منح القرض المزعوم.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبطها وبحوزتها عدد من إيصالات الحوالات البريدية تفيد باستلامها مبالغ مالية مختلفة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.