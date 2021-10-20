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بسبب خلاف على الميراث.. مزارع يُنهي حياة 3 من أقاربه بالرصاص في سوهاج

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بسبب خلاف على الميراث.. مزارع يُنهي حياة 3 من أقاربه بالرصاص في سوهاج بسبب خلاف على الميراث.. مزارع يُنهي حياة 3 من أقاربه بالرصاص في سوهاج

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أنهى مزارع حياة 3 من أقاربه بقرية «أولاد طوق غرب» بدائرة مركز دارالسلام، قالت التحقيقات الأولية إن مشادة نشبت بين المتهم والضحايا بسبب خلاف بينهم على قطعة أرض زراعية ميراث، فأطلق المتهم الرصاص من بندقية آلية بحوزته على الضحايا فأحدث بهم إصابات أودت بحياتهم وفر هاربا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة دارالسلام بورود بلاغ بإطلاق أعيرة نارية بقرية «أولاد طوق غرب» بدائرة المركز، ووجود قتلى، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية وضباط مباحث المديرية، وقوات من الأمن المركزى، وجرى فرض تواجد أمنى مكثف داخل القرية، وتبين من المعاينة والفحص نشوب مشادة بين مزارع يدعى السيد. ع «50 سنة»، وابن شقيقه أحمد. ف «45 سنة- مزارع»، ونجله طارق «20 سنة- طالب»، ونجل شقيق الثانى مصطفى. ن «21 سنة – طالب»، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية ميراث، فقام الأول بإطلاق الرصاص على الثلاثة من بندقية آلية بحوزته فأصابهم بطلقات نارية متفرقة أودت بحياتهم، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى دارالسلام المركزى، وتكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

المصرى اليوم

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