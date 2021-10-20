مؤلفات عربية وعالمية على هارب منال محيى الدين بالأوبرا

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تقدم عازفة الهارب منال محيى الدين ومجموعة أنامل شرقية حفلا في الثامنة مساء الجمعة المقبل ٢٢ أكتوبر على المسرح المكشوف.

يتضمن البرنامج مختارات من اشهر المؤلفات العالمية والعربية منها كلمة حلوة، لونجا رياض، موسيقة لا لا لانا، نسم علينا الهوى، رقصة عزيزة، يمامة بيضا، تيمة حب، ميس الريم، اخر ايام الصيفية، بانوراما من أعمال أسمهان وبليغ حمدي إلى جانب تتر مسلسل ليه لا الذي تعزفه لاول مرة .

يذكر أن منال محيى الدين نشأت في اسرة فنية وبدأت العزف على آلة الهارب في سن العاشرة ثم ألتحقت بمعهد الكونسرفتوار وحصلت على البكالوريوس بتقدير امتياز عام ١٩٨٧ ثم حصلت على منحة من هيئة التبادل العلمي الألماني للدراسة في أكاديمية الفنون والموسيقي، عملت أول عازفة هارب في أوركسترا القاهرة السيمفوني عام ١٩٩١ وقدمت العديد من الحفلات الناجحة داخل مصر وخارجها منها كما مثلت مصر في الكثير من المحافل الدولية .