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محمد رمضان يرقص مع سمية الخشاب في الجونة ()

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محمد رمضان يرقص مع سمية الخشاب في الجونة (فيديو) محمد رمضان يرقص مع سمية الخشاب في الجونة ()

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انتشر مقطع يجمع الفنانان سمية الخشاب ومحمد رمضان ويرقصان معًا في أجواء احتفالية.

ذلك الفيديو الذي نشرته الإعلامية بوسي شلبي، عبر خاصية «ستوري» بـ«انستجرام» في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي.

وحل في الفيديو الفنانة سمية الخشاب وترتدي فستانًا أسود اللون و«رمضان» مرتديًا قميص متعدد الألوان ويرقصان قليلًا ثم يلتف الثاني لالتقاط الصور مع اثنين من جمهوره وتظل «الخشاب» ترقص بمفردها.

يذكر أن كلاهما عملا معًا في المسلسل بطولة «رمضان» والذي عرض رمضان الماضي ويحمل اسم «موسى»، حيث تزوجا في الحلقة الـ21 من العمل الدرامي.

مسلسل «موسى» من تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبدالرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.

المصرى اليوم

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