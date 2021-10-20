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ضبط متهم جمع مليوني جنيه من مدخرات العاملين بالخارج بمساعدة شقيقه في المنيا

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ضبط متهم جمع مليوني جنيه من مدخرات العاملين بالخارج بمساعدة شقيقه في المنيا ضبط متهم جمع مليوني جنيه من مدخرات العاملين بالخارج بمساعدة شقيقه في المنيا

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، أحد الأشخاص بالمنيا، لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة عربية، بمساعدة شقيقه الذي يعمل بتلك الدولة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، وشقيقه الذي يعمل بإحدى الدول العربية، مقيمين بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثاني وإرسالها للمتهم الأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد، ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء.

وأضافت التحريات أنه عقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي وأهلية العاملين المصريين بتلك الدولة من أبناء محـافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الثاني المتواجد حاليًا بالدولة العربية، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندي مليوني جنيه مصري.

المصرى اليوم

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