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«المحامين»: «جنوب القاهرة» تنظم دورة «فعاليات التقاضي عن بعد»

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«المحامين»: «جنوب القاهرة» تنظم دورة «فعاليات التقاضي عن بعد» «المحامين»: «جنوب القاهرة» تنظم دورة «فعاليات التقاضي عن بعد»

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أعلنت نقابة المحامين، عن تنظيم النقابة الفرعية بجنوب القاهرة، بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، دورة تدريبية، لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، حول فعاليات التقاضي عن بعد.

وأوضحت النقابة أن المحاضرة عقدت بقاعة المستشار ممدوح مرعي، وبحضور أعضاء مجلس النقابة الفرعية، وعدد من المحامين أعضاء الجمعية العمومية، مؤكدة أن الدورة شملت جميع إجراءات التقاضي عن بعد.

وتناولت الدورة المراحل العملية للحصول على خدمة رقمية مؤثرة، ومراحل رقمنة الدعوى القضائية، وعرض خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد بالتفصيل، وقيد عملي لدعوى مدنية،

كما استمع المحاضرين لأسئلة المحامين الحضور، وأجابوا على كافة استفسارات الأعضاء.

المصرى اليوم

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