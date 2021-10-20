رسميًا.. نيوكاسل يونايتد يعلن رحيل ستيف بروس

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أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي رحيل مديره الفني ستيف بروس بالتراضي.

ورحل بروس من منصبه بعد عامين ونصف في قيادة الفريق

ومن المقرر أن يقود بروس الفريق بشكل مؤقت في المباراة المقبلة أمام كريستال بالاس في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي وعكذلك صغحته عل موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن عملية تعيين خليفة بروس جارية وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وقال بروس عبر موقع نيوكاسل الرسمي: «أنا ممتن لكل شخص يرتبط مع نيوكاسل لإتاحة الفرصة له لإدارة هذا النادي الفريد لكرة القدم».

وأضاف «هذا نادي يتمتع بدعم لا يصدق، وآمل أن يتمكن المالكون الجدد من نقله إلى حيث نريد جميعا أن يكون»

واختتم: «أتمنى للجميع حظا سعيدا للغاية لبقية هذا الموسم وما بعده».

ويحتل نيوكاسل المركز التاسع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط.