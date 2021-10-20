أخبار عاجلة

خلال كلمة رئيسية لسعادتها في منتدى الأسرة السعودية.. الأنصاري: محور الاستقرار الأسري يتصدر قائمة أولويات الخطة الوطنية لنهوض المرأة.. -
جامعة سعودية تصدر بيانًا بشأن منع "البنطال" في الحرم الجامعي -
السعودية تنضم إلى البيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ -
شاهد.. الأمطار الغزيرة تشكِّل شلالات مائية ساحرة بـ"حبيل رجال ألمع" -
مهارات في التعامل الوظيفي -
أكثر من 150 من كبار القادة والمسؤولين يعيدون رسم خارطة السياحة في الرياض.. غداً -
رئيس ألبانيا: التضامن السعودي مع المحتاجين جعلها دولة تحظى باحترام شعوب العالم -
"النيابة العامة": هذه الجهة تختص بالتحقيق في جرائم أنظمة البيئة والزراعة -
قمة الجولة العاشرة "كلاسيكو" الأهلي والهلال .. يقترب من 20  ألف تذكرة -
شاهد.. "22" فرصة استثمارية تستعرضها "أمانة الطائف" لرجال الأعمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رسميًا.. نيوكاسل يونايتد يعلن رحيل ستيف بروس

Print
رسميًا.. نيوكاسل يونايتد يعلن رحيل ستيف بروس رسميًا.. نيوكاسل يونايتد يعلن رحيل ستيف بروس

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي رحيل مديره الفني ستيف بروس بالتراضي.

ورحل بروس من منصبه بعد عامين ونصف في قيادة الفريق

ومن المقرر أن يقود بروس الفريق بشكل مؤقت في المباراة المقبلة أمام كريستال بالاس في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي وعكذلك صغحته عل موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن عملية تعيين خليفة بروس جارية وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وقال بروس عبر موقع نيوكاسل الرسمي: «أنا ممتن لكل شخص يرتبط مع نيوكاسل لإتاحة الفرصة له لإدارة هذا النادي الفريد لكرة القدم».

وأضاف «هذا نادي يتمتع بدعم لا يصدق، وآمل أن يتمكن المالكون الجدد من نقله إلى حيث نريد جميعا أن يكون»

واختتم: «أتمنى للجميع حظا سعيدا للغاية لبقية هذا الموسم وما بعده».

ويحتل نيوكاسل المركز التاسع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تفاصيل ضبط شخص اقتحم مدرسة في نجع حمادي بسلاح ناري

تفاصيل ضبط شخص اقتحم مدرسة في نجع حمادي بسلاح ناري

كارتيرون: الفوز على إنبي مستحق.. لدينا بدائل قوية في الهجوم.. وننتظر عودة سيسيه

كارتيرون: الفوز على إنبي مستحق.. لدينا بدائل قوية في الهجوم.. وننتظر عودة سيسيه

6000 برميل.. «البترول» توضح تفاصيل اكتشاف 3 آبار جديدة بالصحراء الغربية

6000 برميل.. «البترول» توضح تفاصيل اكتشاف 3 آبار جديدة بالصحراء الغربية

«بنات عين شمس» تحصل على المركز الأول في محو الأمية على مستوى الجامعة

«بنات عين شمس» تحصل على المركز الأول في محو الأمية على مستوى الجامعة