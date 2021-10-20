رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل شكر وتقدير عميد كلية اللاهوت السابق

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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل شكر وتقدير لأجل خدمة الدكتور القس عاطف مهني، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية السابق، وبداية خدمة الدكتور القس هاني حنا، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة الحالي، أمس الثلاثاء، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، كما شارك في فعاليات الاحتفال رئيس سنودس النيل الإنجيلي القس كمال رشدي، والدكتور القس يوسف سمير، رئيس مجلس إدارة كلية اللاهوت، وقدم خدمة الترانيم المهندس ناصف صبحي.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل، وقال في كلمته: «أحتفل اليوم مع صديقي العزيز الدكتور القس عاطف مهني بنهاية مرحلة مثمرة من الخدمة والعطاء كعميد للكلية ولبداية مرحلة أكبر في الخدمة والعطاء في ميادين متعددة. وإذ نفتخر بعمل الله فيما مضى ونشهد بامتنان عن إحساناته وحضوره في كنيستنا وفي كلية اللاهوت كأحد أعمدة الكنيسة في مصر، نتطلع إلى القادم، نثق في معونة الرب لينمو هذا الصرح ويخرج أجيالًا تمتلك أدوات مبدعة في الخدمة، بعقليات وأذهان مستنيرة، ويكون كل هذا مؤسسًا على كلمة الله وسلطانها الإلهي، ولتستخدم هذه الأجيال ما تعلمته داخل جدران هذه الكلية في خدمة الكنيسة والمجتمع».

وأضاف رئيس الإنجيلية: «كما أهنئ الدكتور القس هاني حنا، لتوليه منصب عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، وهو أيضًا قامة علمية ولاهوتية كبيرة ولديه مسؤولية كبيرة ومهمة عظيمة، أثق أن الله سيكلل كل مجهوداته بالنجاح، وأن يشهد هذا الصرح على يديه إنجازات جديدة واستكمالًا لرحلة التطوير والنمو التي تسير فيها الكلية».

كما شارك بالحضور قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وعدد من البرلمانيين وقيادات الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية وقادة فكر المجتمع المصري.