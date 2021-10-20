أخبار عاجلة

خلال كلمة رئيسية لسعادتها في منتدى الأسرة السعودية.. الأنصاري: محور الاستقرار الأسري يتصدر قائمة أولويات الخطة الوطنية لنهوض المرأة.. -
جامعة سعودية تصدر بيانًا بشأن منع "البنطال" في الحرم الجامعي -
السعودية تنضم إلى البيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ -
شاهد.. الأمطار الغزيرة تشكِّل شلالات مائية ساحرة بـ"حبيل رجال ألمع" -
مهارات في التعامل الوظيفي -
أكثر من 150 من كبار القادة والمسؤولين يعيدون رسم خارطة السياحة في الرياض.. غداً -
رئيس ألبانيا: التضامن السعودي مع المحتاجين جعلها دولة تحظى باحترام شعوب العالم -
"النيابة العامة": هذه الجهة تختص بالتحقيق في جرائم أنظمة البيئة والزراعة -
قمة الجولة العاشرة "كلاسيكو" الأهلي والهلال .. يقترب من 20  ألف تذكرة -
شاهد.. "22" فرصة استثمارية تستعرضها "أمانة الطائف" لرجال الأعمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل شكر وتقدير عميد كلية اللاهوت السابق

Print
رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل شكر وتقدير عميد كلية اللاهوت السابق رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل شكر وتقدير عميد كلية اللاهوت السابق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل شكر وتقدير لأجل خدمة الدكتور القس عاطف مهني، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية السابق، وبداية خدمة الدكتور القس هاني حنا، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة الحالي، أمس الثلاثاء، بكنيسة الجديدة الإنجيلية، كما شارك في فعاليات الاحتفال رئيس سنودس النيل الإنجيلي القس كمال رشدي، والدكتور القس يوسف سمير، رئيس مجلس إدارة كلية اللاهوت، وقدم خدمة الترانيم المهندس ناصف صبحي.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل، وقال في كلمته: «أحتفل اليوم مع صديقي العزيز الدكتور القس عاطف مهني بنهاية مرحلة مثمرة من الخدمة والعطاء كعميد للكلية ولبداية مرحلة أكبر في الخدمة والعطاء في ميادين متعددة. وإذ نفتخر بعمل الله فيما مضى ونشهد بامتنان عن إحساناته وحضوره في كنيستنا وفي كلية اللاهوت كأحد أعمدة الكنيسة في مصر، نتطلع إلى القادم، نثق في معونة الرب لينمو هذا الصرح ويخرج أجيالًا تمتلك أدوات مبدعة في الخدمة، بعقليات وأذهان مستنيرة، ويكون كل هذا مؤسسًا على كلمة الله وسلطانها الإلهي، ولتستخدم هذه الأجيال ما تعلمته داخل جدران هذه الكلية في خدمة الكنيسة والمجتمع».

وأضاف رئيس الإنجيلية: «كما أهنئ الدكتور القس هاني حنا، لتوليه منصب عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، وهو أيضًا قامة علمية ولاهوتية كبيرة ولديه مسؤولية كبيرة ومهمة عظيمة، أثق أن الله سيكلل كل مجهوداته بالنجاح، وأن يشهد هذا الصرح على يديه إنجازات جديدة واستكمالًا لرحلة التطوير والنمو التي تسير فيها الكلية».

كما شارك بالحضور قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وعدد من البرلمانيين وقيادات الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية وقادة فكر المجتمع المصري.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المفتي: دعم مبادرات تحسين أحوال المواطنين واجب وطني على كل مصري بالخارج

المفتي: دعم مبادرات تحسين أحوال المواطنين واجب وطني على كل مصري بالخارج

تضامن سوهاج تحصل على جائزة مصر للتميز الحكومي

تضامن سوهاج تحصل على جائزة مصر للتميز الحكومي

بالمزمار البلدي والورود.. نادي الغردقة يحتفل بلاعبيه بمنتخب مصر للكاراتيه

بالمزمار البلدي والورود.. نادي الغردقة يحتفل بلاعبيه بمنتخب مصر للكاراتيه

وزير القوى العاملة: مبادرة «سجل نفسك» تتيح الاطلاع على احتياجات المصريين في الخارج

وزير القوى العاملة: مبادرة «سجل نفسك» تتيح الاطلاع على احتياجات المصريين في الخارج