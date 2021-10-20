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ضبط ٢ طن مسحوق حليب ومواد مستخدمة في تصنيع الأعلاف مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

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ضبط ٢ طن مسحوق حليب ومواد مستخدمة في تصنيع الأعلاف مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان ضبط ٢ طن مسحوق حليب ومواد مستخدمة في تصنيع الأعلاف مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وترأس عاطف عراقي رئيس قام قطاع تموين جنوب الشرقية، حملة تموينية على المنشآت الصناعية والمخابز البلدية بمدينة العاشر من رمضان، وأسفرت على الحملة عن تحرير المحضر رقم 1535 حنح ا.د.ط ضد المواطن«أ .ع .د»صاحب شركة لتعبئة وتغليف المواد الغذائية، لحيازته وأستخدامه مسحوق حليب منزوع الدسم ليس له فواتير شراء، وتم ضبط 500 كجم مسحوق حليب منزوع الدسم.

كما تحرير المحضر رقم 1536جنح ا.د.ط ضد المواطن«م .ف .غ»صاحب مصنع إضافات أعلاف مواشى، لحيازته وأستخدامه مواد خام ليس لها فواتير شراء، وتم ضبط طن فوسفات ثنائي الكالسيوم و500 كجم من مادة الكاولين، فضلاً عن تحرير محضر ضد مخبز ملك المواطن«ف .ع .ع» لأنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 13 جم في الرغيف، وتحرير محضر ضد مخبز ملك المواطن«أ .ح .ع» لأنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 10جم في الرغيف، وتحرير محضر ضد مخبز ملك المواطن«م .ي .ط» لأنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 10 جم في الرغيف، وتحرير محضر ضد مخبز ملك المواطنة «ص .ر .م» لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 9 جم في الرغيف بالإضافة إلى تحرير 6 محاضر ضد مخابز لإنتاجها خبز غير مطابق للمواصفات ولعدم نظافة المعجن وأدواته.

المصرى اليوم

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