وفد من طالبات المدارس الثانوية في ضيافة الجامعة اليابانية

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أكدت الدكتورة منى جمال الدين عميد كلية مصادر الطاقة والبيئة بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ان الجامعة استضافت وفدا من طالبات المدارس الثانوية خلال يوم الأمم المتحدة العالمي للفتاة الذي يهدف إلى دعم الأولويات الأساسية وحماية حقوق الفتيات ومنحهن حياة أفضل .

أوضحت أن برنامج الزيارة تضمن لقاء الطالبات مع رئيس الجامعة د.أحمد الجوهرى ود.سامح ندا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وزيارة معامل الجامعة ومبنى الأنشطة الرياضية والمدن الجامعية والمكتبة .

أضافت أن يوم الفتيات هو جزء من برنامج ProGirls، الذي يهدف إلى تشجيع المتعلمات الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 14 و17 عامًا على دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)

أشارت إلى ان هذه الزيارة هي أيضًا جزء من أنشطة مكتب المساواة بين الجنسين بالجامعة اليابانية

من جانبهن حرصت الطالبات على التعرف على البرامج العلمية التي تقدمها الجامعة اليابانبة وشروط الالتحاق بالجامعة والتخصصات المتوفره بالكليات ومميزات النموذج اليابانى في التعليم وأعربن عن سعادتهن بالزيارة واعجابهن بالتجربة اليابانية في التعليم.