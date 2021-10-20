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بعد ضبط زيوت طعام مغشوشة .. طلب احاطة بالبرلمان لتكثيف الرقابة على مصانع التعبئة

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بعد ضبط زيوت طعام مغشوشة .. طلب احاطة بالبرلمان لتكثيف الرقابة على مصانع التعبئة بعد ضبط زيوت طعام مغشوشة .. طلب احاطة بالبرلمان لتكثيف الرقابة على مصانع التعبئة

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وصف الدكتور محمد عبدالحميد وكيل أول لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، واقعة ضبط زيوت طعام داخل مصنع يستخدم علامات تجارية وهمية بالكارثة التي تتطلب وقفة حاسمة من وزارة والتجارة الداخلية لشن حملات تموينية على مستوى الجمهورية لرصد مثل هذه المخالفات الصارخة والخطيرة والتي تؤثر سلبياً على صحة المواطنين.

وقال عبدالحميد، في طلب إحاطة قدمه للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية إنه يجب تكثيف الرقابة التموينية على جميع مصانع التعبئة لحماية المواطنين من المنتجات مجهولة المصدر والغش التجارى والتدليس، مطالباً برصد مبيعات هذا المصنع الذي استخدم علامات تجارية وهمية لمعرفة كميات انتاجه للزيوت وتسويقها لمنع من اشتروها من استخدامها مع تحليلها لمعرفة مدى خطورتها على صحة المواطنين حتى يتم التخلص منها وعدم استخدامها.

وأكد ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على مرتكبى مثل هذا المخالفات الخطيرة على صحة المواطنين مشيداً بدور الاجهزة المختصة في كشف العديد من مثل هذه المخالفات خاصة التي تتعلق بسلامة الغذاء حفاظاً على صحة المواطنين .

المصرى اليوم

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