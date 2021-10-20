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الحجرف يدين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية إطلاق صواريخ باتجاه المملكة

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الحجرف يدين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية إطلاق صواريخ باتجاه المملكة الحجرف يدين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية إطلاق صواريخ باتجاه المملكة
جدّد تضامن دول التعاون مع ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها

الحجرف يدين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية إطلاق صواريخ باتجاه المملكة

أدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق صواريخ باتجاه المملكة العربية السعودية، بشكل ممنهج ومتعمّد، مستهدفةً المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، في انتهاكٍ صارخٍ للأعراف والقوانين الدولية.

وأشاد الأمين العام بالكفاءة العالية واليقظة المستمرة لقوات الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه جازان، اليوم الأربعاء؛ الموافق20 أكتوبر 2021م، مجدّداً تضامن دول مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية، ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكداً ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات ومواقف فورية وحاسمة لوقف هذه الأعمال العدوانية، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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