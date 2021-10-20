احتجزوهم بالإكراه.. ضبط مركز مخالف لعلاج الإدمان «فيلا» بداخله 75 نزيلًا في القليوبية

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، مركزًا مخالفًا لعلاج الإدمان بالقليوبية، بداخله العشرات من متعاطي المواد المخدرة الذين تم احتجازهم بالإكراه، وألقت القوات القبض على القائمين على إدارة المركز الذين تبين أن لعدد منهم معلومات جنائية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام شخصين هاربين باستئجار فيلا بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، وإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان «بدون ترخيص»، واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية، نظير مقابل مادي.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة، تم استهداف الفيلا وضبط القائمين على إدارتها، وتبين أنهم 9 أشخاص، لـ6 منهم معلومات جنائية، كما تبين وجود 75 شخص بداخل الفيلا، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا بالإكراه عن طريق أهليتهم.

وأضافوا أن القائمين على إدارة المكان يقومون بتوثيقهم والتعدي عليهم، كما أسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأقراص والأمبولات لأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية «ممنوع تداولها دون استشارة طبية»، و6 دفاتر لإثبات بيانات النزلاء، ومبالغ مالية محصلة من النزلاء، وسيارة تستخدم في النقل.

كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان دون ترخيص، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص، وصرف أدوية دون استشارة طبية، وعدم وجود تجهيزات طبية، وعدم توفير وسائل السلامة الصحية.

وبمواجهة المتهمين بالتحريات وأقوال النزلاء، اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص، وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء دون استشارة طبية.