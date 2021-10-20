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الداخلية تضبط 5 مصانع تعمل بدون تراخيص

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الداخلية تضبط 5 مصانع تعمل بدون تراخيص الداخلية تضبط 5 مصانع تعمل بدون تراخيص

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تمكن ضباط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، من رصد قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن ومعامل عشوائية في مجال إنتاج المستلزمات الزراعية المغشوشة والمقلدة والمنتجات التي تنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق بمديرية أمن القليوبية.

أمكن استهدافهم وضبط ( 5 مصانع) عشوائية ودون تراخيص وكذا (المديرون المسئولون عنها)، حيث يتم خلالها إنتاج وتعبئة المستلزمات الطبية وتداول المنظفات والمطهرات والأغذية وإعادة تدوير المخلفات الزجاجية في تصنيع منتجات مغشوشة ومقلدة من مواد مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها بالأسواق، وقد بلغ إجمالى المضبوطات (40 بكرة) مواد خام «رول قماش- إستيك طبي- خيوط متنوعة» تستخدم في تصنيع الكمامات والمستلزمات الطبية- 32500 كمامة طبية منتجا نهائيا منسوبا إنتاجها لشركات وهمية معبأة ومعدة للتداول- 10٫1 طن مواد خام «حاصلات زراعية- ملح طعام – خل- زيوت» مجهولة المصدر تستخدم في التصنيع- 12٫4 طن مواد خام ومنتج نهائى لمنظفات ومطهرات منزلية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركة وهمية- 15 طن مواد خام «مخلفات زجاجية مجهولة المصدر» تستخدم فـى تصنيع أدوات المائدة- 5900 قطعة منتج نهائى لأدوات منزلية زجاجية «أكواب- كؤوس- دورق- أطباق» مصنعة من مواد مجهولة المصدر ومعدة للتداول- 3 أطنان مواد خام ومنتج نهائى لكرتون مُصنع من مواد مجهولة المصدر معبأة ومعدة للتداول).

المصرى اليوم

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