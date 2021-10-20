حملة بالقليوبية تنتهى بضبط كميات كبيرة من المخدرات بحوزة مسجلين خطر

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قام قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة قسم شرطة ثان المنصورة بنطاق مديرية أمن الدقهلية أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية منها.

ضبط «بندقية آلية- عدد من الطلقات النارية- كمية من مخدر البانجو و3 آلاف قرص مخدر- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول» بحوزة مسجل مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضايا أخرى، كما تم ضبط «فرد محلى- عدد من الطلقات من ذات العيار- كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام- مبلغ مالى»، بحوزة شخصين، لهما معلومات جنائية.. فضلا عن ضبط «فرد محلى- عدد من الطلقات من ذات العيار- كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام- مبلغ مالى» بحوزة مسجلين وضبط «كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى» بحوزة مسجل، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار .