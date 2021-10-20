أخبار عاجلة

خلال كلمة رئيسية لسعادتها في منتدى الأسرة السعودية.. الأنصاري: محور الاستقرار الأسري يتصدر قائمة أولويات الخطة الوطنية لنهوض المرأة.. -
جامعة سعودية تصدر بيانًا بشأن منع "البنطال" في الحرم الجامعي -
السعودية تنضم إلى البيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ -
شاهد.. الأمطار الغزيرة تشكِّل شلالات مائية ساحرة بـ"حبيل رجال ألمع" -
مهارات في التعامل الوظيفي -
أكثر من 150 من كبار القادة والمسؤولين يعيدون رسم خارطة السياحة في الرياض.. غداً -
رئيس ألبانيا: التضامن السعودي مع المحتاجين جعلها دولة تحظى باحترام شعوب العالم -
"النيابة العامة": هذه الجهة تختص بالتحقيق في جرائم أنظمة البيئة والزراعة -
قمة الجولة العاشرة "كلاسيكو" الأهلي والهلال .. يقترب من 20  ألف تذكرة -
شاهد.. "22" فرصة استثمارية تستعرضها "أمانة الطائف" لرجال الأعمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مياه البحر الأحمر تعلن انطلاق حملة التوعية المائية لطلاب المدارس

Print
مياه البحر الأحمر تعلن انطلاق حملة التوعية المائية لطلاب المدارس مياه البحر الأحمر تعلن انطلاق حملة التوعية المائية لطلاب المدارس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر حملة التوعية المائية لطلاب المدارس ومن المقرر تنفيذ أنشطة للتوعية بعدد ( 50 ) مدرسة خلال التيرم الاول بمختلف المدارس على مستوى مدن المحافظة.

وتشمل أنشطة التوعية بالمدارس تنفيذ ندوات للتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها وورش للرسم والتلوين ومسابقات فنيه ومسرح للعرائس لعرض «قصة البحث عن نقطه ماء» وكذلك إذاعة مدرسية عن المياه ومجلات الصحافة المدرسية «سر الحياه»بالاضافة إلى توزيع مطبوعات ومطويات وهدايا رمزية تحمل رسائل للتوعية المائية.

وأكد المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه البحر الأحمر أن تنفيذ الانشطة لغرس ثقافة ترشيد الاستهلاك في عقول الأطفال وإعداد جيل على وعى بالقضايا البيئية لتحويل ترشيد الاستهلاك إلى ثقافة وسلوك عام في المجتمع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خبيرة تغذية: الوجبات السريعة تضعف الجهاز المناعي

خبيرة تغذية: الوجبات السريعة تضعف الجهاز المناعي

«هل تلعن الملائكة الزوجة الممتنعة عن زوجها؟.. الإفتاء توضح

«هل تلعن الملائكة الزوجة الممتنعة عن زوجها؟.. الإفتاء توضح

جورج قرداحي يشعل فتيل أزمة بين لبنان والسعودية (تفاصيل)

جورج قرداحي يشعل فتيل أزمة بين لبنان والسعودية (تفاصيل)

رئيس المالديف: إكسبو دبي يُعد فرصة كبيرة لعقد المزيد من الشراكات والصفقات بين الدول

رئيس المالديف: إكسبو دبي يُعد فرصة كبيرة لعقد المزيد من الشراكات والصفقات بين الدول