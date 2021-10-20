مياه البحر الأحمر تعلن انطلاق حملة التوعية المائية لطلاب المدارس

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بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر حملة التوعية المائية لطلاب المدارس ومن المقرر تنفيذ أنشطة للتوعية بعدد ( 50 ) مدرسة خلال التيرم الاول بمختلف المدارس على مستوى مدن المحافظة.

وتشمل أنشطة التوعية بالمدارس تنفيذ ندوات للتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها وورش للرسم والتلوين ومسابقات فنيه ومسرح للعرائس لعرض «قصة البحث عن نقطه ماء» وكذلك إذاعة مدرسية عن المياه ومجلات الصحافة المدرسية «سر الحياه»بالاضافة إلى توزيع مطبوعات ومطويات وهدايا رمزية تحمل رسائل للتوعية المائية.

وأكد المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه البحر الأحمر أن تنفيذ الانشطة لغرس ثقافة ترشيد الاستهلاك في عقول الأطفال وإعداد جيل على وعى بالقضايا البيئية لتحويل ترشيد الاستهلاك إلى ثقافة وسلوك عام في المجتمع.