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حماية المستهلك: تمكنا من القضاء على ظاهرة «الأوفر برايس» في السيارات

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حماية المستهلك: تمكنا من القضاء على ظاهرة «الأوفر برايس» في السيارات حماية المستهلك: تمكنا من القضاء على ظاهرة «الأوفر برايس» في السيارات

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قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تمكن من القضاء على ظاهرة «الأوفر برايس» في السيارات، لافتا إلى أنه لا يوجد سيارة بعد منتصف نوفمبر القادم لا يوجد بها «ملصق» به سعر السيارة ومواصفاتها.

وأوضح في حوار مع الإعلامي محمد على خير ببرنامج المصري أفندي، أن السعر المعلن يجب أن يكون هو نفسه السعر المباع به للمستهلك دون إضافة أي أعباء مالية أخرى لافتا إلى أن الجهاز ألزم كافة معارض السيارات أن يتم ذكر موعد التسليم في إيصال الحجز.

وأضاف إذا حل موعد التسليم طبقا للمذكور في إيصال الحجز ولم يتم التسليم، يحق للمستهلك إسترداد المبلغ الذي تم دفعه مضافا إليه «فائدة البنك المركزي» من تاريخ الحجز أو إحالة الموضوع للنيابة بناء على رغبة الشاكي.

وأشار إلى أن الجهاز أصدر73 قرار إستدعاء للسيارات من جهاز حماية المستهلك في العام الحالي 2021 كنا تم رصد شكوي عبر ال Facebook من مواطن متضرر من «اعوجاج» بإطار سيارة ياباني، وتم التواصل معه وتم إستبدال 9800 إطار سيارة في حينه وتم إعدام الإطارات المعيبة.

المصرى اليوم

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