«البيطريين»: مجلس النقابة يطالب برلمانيّ سوهاج بدعم النقابة في «سلامة الغذاء»

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أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، تفاصيل لقاء وفد النقابة العامة، برئاسة الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمحافظة سوهاج، في مقر نادي أتحاد نقابات المهن الطبية في سوهاج، وذلك اثناء زيارته لمحافظة سوهاج بدعوة من نقابتها الفرعية، برئاسة الدكتور خالد عبداللطيف، لحضور حفل تكريم المتفوقين من ابناء الاطباء البيطريين، والاطباء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه.

وأوضحت النقابة أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من قضايا المهنة ضمن سلسلة لقاءات تتم مع نواب البرلمان بدأت بالمنيا، والدقهلية، والاسماعيلية، ثم سوهاج، حيث تناول اللقاء شرح وجهة نظر النقابة في موضوع سلامة الغذاء، مطالبا النواب بدعم موقفها، وإيضاح مطالب النقابة والأطباء البيطريين في هذا الملف.

وأضاف بيان صحفي للنقابة: «تم شرح رؤية النقابة فيما يخص مبادرة الرئاسة لتطوير الريف المصري (حياة كريمة)، وتوضيح اهمية وضرورة تعيين اطباء بيطريين في الوحدات التي سيتم انشاءها بالقرى المستهدفة بالمبادرة لإدارة المنظومة الصحية البيطرية بها، وتقديم الخدمات البيطرية للمجتمع الريفي المستهدف تنميته».

وتابع: «وطالب مجلس النقابة العامة، أعضاء المجلس الحضور، بدعمها في عدد من التشريعات المهنية وخاصة تعديل قانون مزاولة المهنة، وجرى اللقاء بحضور النائب زكريا حسان، والنائب احمد عواجه، والنائبة رقيه الهلالي، أعضاء مجلس النواب، والنائب مجدي القاضي والنائبة رشا إسحاق، أعضاء مجلس الشيوخ».

واستكمل: «وتضمن وفد النقابة الدكتور ايمن حلمي، الامين المساعد، والدكتور محمد عفيفي سيف، مقرر لجنة المقترحات والشكاوى، والدكتور احمد طنطاوي، مقرر لجنة المنشئات البيطرية، والدكتور محمد مبروك، مقرر لجنة النقابات الفرعية، والدكتور حسن ذكي، عضو جنوب الصعيد، ومقرر لجنة الشؤون القانونية، والدكتور احمد خيري، عضو جنوب الصعيد، ومقرر لجنة العلاج، وساهم في الفعاليات الدكتور محمود عبداللطيف، رئيس النقابة الفرعية السابق ووفد من النقابة الفرعية بأسيوط».

واختتم: «وعقد مجلس النقابة عدد من الاجتماعات النقابية، بأعضاء النقابة الفرعية لمناقشة عقود الاشراف البيطري على المزارع، وسلمهم المجلس عدد من نسخ التعاقدات، وكذلك مناقشة اللائحة العلاجية الجديدة الصادرة من النقابة العامة، ومتابعة انشطة النقابة الفرعية الفترة السابقة والمستقبلية».