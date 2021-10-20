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دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، ممثلين وزارة الداخلية في كل القطاعات التي تتعامل مع الجمهور، أن يكونوا قدوة ومثل، مؤكدًا على أن التعامل مع الرأي العام ومع الشعب أمر ليس يسير.

أضاف السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، الأربعاء: «مش هنسى إن أنا وأنا بهني الخريجين الجدد أقولهم أنتم بتتعاملوا مع المواطن وأمنه وسلامته وراحته فمن فضلكم تذكرو دائمًا تكونوا قدوة لهم، قدوة في معالجة المسائل الأمنية والمصالح الخاصة بهم».

أضاف: «ده التطور إلى بنتكلم عليه، يمكن إنهاردة تاني دفعة نخرجها من حاملين الدراسات العليا من شباب وشابات الحقوق والكليات المتخصصة، بيبقوا حاصلين على الدبلوم أو الماجستير«، مشيرًا إلى»البرامج الأخرى اللي بتتعمل أو اللي شغالة دلوقتي في وزارة الداخلية لتطوير قدرات وأداء أبنائها من الخريجين والعاملين في قطاع الشرطة«.

وتشهد أكاديمية الشرطة اليوم مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من ضباط الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق ورئيس أكاديمية الشرطة اللواء دكتور أحمد إبراهيم مع حضور عدد من قيادات الوزارة وكبار المسؤولين بالدولة وأسر الخريجين.

يفتتح الحفل بعروض من التدريبات الشاقة التي يؤديها خريجو الكلية طوال فترة الدراسة بالكلية ويتخلل الحفل تكريم لعدد من أبناء شهداء الشرطة الذين فقدوا روحهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.