دفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما في حادثي تصادم بالقليوبية

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قررت النيابة العامة بالقليوبية التصريح بدفن جثتي شخصين لقي احدهما مصرعه أثناء عبوره مزلقان بقرية قلما مركز شرطه قليوب إثر اصطدام أحد القطارات به خلال قيادته دراجة نارية ووفاته على الفور بينما لقي الثاني مصرعه وإصيب شخص أخر إثر حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقرب من نزلة بهتيم اتجاه المرج قسم شرطه ثان شبرا الخيمة في تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي فر قائدها هاربا.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعتين في قليوب تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبيه، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالي باصطدام أحد القطارات بدراجة ناريه ووفاة قائدها بناحية مزلقان سكة حديد قلما دائرة المركز.

انتقلت قوات الأمن لمكان وتبين أنه أثناء عبور «مرزوق أ ح»، 49 سنة بالمعاش مستقلا دراجة نارية «بدون لوحات معدنية»، مزلقان سكك حديد قلما أثناء غلقه، اصطدم به القطار رقم «535 القاهرة ميت غمر»، مما أدى إلى وفاته على الفور، ونقل الجثه إلى مستشفى قليوب التخصصي وصرحت النيابة بالدفن

وفي شبرا الخيمه تلقى مأمور قسم شرطة ثان بلاغ يفيد بورود إشارة بحادث تصادم ووجود متوفي ومصاب أعلى الطريق الدائري بالقرب من نزلة بهتيم وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية قيادة «محمود م ع» 18 سنة، عامل «توفي»، وبرفقته «عادل ع م»، 37 سنة، فنى طلاء معادن، ومصاب بكسور بمنطقه الحوض، فوجئ بتوقف سيارة مجهولة «فر قائدها عقب الحادث»، ولم يتمكن قائد الدراجة النارية من مفاداتها، واصطدم بها من الخلف ما أدى إلى وفاته وإصابه مرافقه

وتم نقل جثة المتوفي والمصاب لمستشفى ناصر العام.