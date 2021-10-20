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إزالة ١٢٢ حالة تعد ضمن الموجة الـ ١٨ بالشرقية

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إزالة ١٢٢ حالة تعد ضمن الموجة الـ ١٨ بالشرقية إزالة ١٢٢ حالة تعد ضمن الموجة الـ ١٨ بالشرقية

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة ١٨ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، والتي أسفرت عن إزالة ١٢٢ حالة تعدي على مساحة ٤ ألاف و٦٥٤ متر مباني، و١١٤ فدان و٢١ قيراط بنطاق المحافظة.

أوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة ٨٢ حالة تعدي بالبناء المخالف بمساحة ٤ ألاف و٦٥٤ متر مباني، وإزالة ٨٢ حالة تعدي بالبناء المخالف على الارض الزراعية بمساحة ١١٤ فدان و٢١ قيراط، بمراكز «ههيا، منيا القمح، فاقوس، الحسينية ،كفر صقر ،أولاد صقر، الابراهيمية، أبوكبير، ديرب نجم ،مشتول السوق»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

المصرى اليوم

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