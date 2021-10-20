بقيمة 3 ملايين دولار.. تدشين برنامج لدعم فتيات الصعيد في 12 قرية بقنا والمنيا

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شهدت محافظة قنا الأربعاء 20 أكتوبر مؤتمر لتدشين برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات بصعيد مصر برعاية المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء) والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا وحسين باز وكيل التضامن الاجتماعي يأتي ذلك تزامنا مع مرور عشر سنوات على تأسيس مؤسسة النداء المعنية بدعم وتمكين فتيات صعيد مصر في كافة مناحي الحياة.

التنمية المستدامة بقنا

و يستهدف المشروع الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 1،520 من الشباب والشابات والأُسر والقيادات المجتمعية لخلق رؤية مشتركة للتنمية المجتمعية ولتمكين الفتيات والنساء في المناطق الريفية من مختلف الخلفيات الاجتماعية والثقافية في التعليم والتدريب والعمل وفقا لتصريحات دكتور وليد بريقع المدير التنفيذي لمؤسسة النداء.

وصرّح جايسون تايلور مدير مكتب الشؤون الديمقراطية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: «تلتزم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بتمكين المرأة ومشاركتها الكاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وهو أمر جوهري للإسهام في تحقيق الازدهار لمصر مؤكدا “ يسعدني أن أكون بينكم اليوم لإطلاق مشروع التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات بصعيد مصر والذي تبلغ قيمته 3 مليون دولار بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”.

التنمية المستدامة بقنا

وأشار ان هذا المشروع على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، فضلاً عن تعزيز النهج المجتمعي في التصدي للعنف ضد النساء والفتيات في مصر.«

وقال د. وليد بريقع الرئيس التنفيذى للمؤسسة بقنا أنه سيتم تنفيذ البرنامج في 12 قرية من القرى الأكثر احتياجا في محافظتي قنا والمنيا (8 في قنا و4 في المنيا) على مدار ثلاث سنوات، بهدف التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر من خلال تنظيم حملات للتوعية بقضايا النوع الاجتماعي والممارسات الضارة وتنظيم تدريبات على مهارات التعامل مع الآخرين، فضلاً عن التدريب على المهارات الحياتية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأوضح أنه من خلال المشروع الذي يعد من أهم المشروعات التنموية لصعيد مصر سيتم خلق كادر من قادة التغيير «120 شخص بواقع 10 في كل مجتمع» وكذلك «1400 من بينهم 1200 فتاة وشاب» ليكونوا قادة ومشاركين في توعية المجتمع المعنى بالبرنامج بأهمية تمكين النساء والمساواة بين الجنسين لافتا إلى أن مؤسسة «النداء» نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في دعم أكثر من 20 ألف سيدة وفتاة وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وتعليمهن حرفة وخلق فرص عمل لهن لتوفير حياة كريمة لهن.

وأشار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن الدولة وقيادتها السياسية الحكيمة اهتماما كبيرا بقضية تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا إيمانا بدورها الفاعل ومساهمتها الإيجابية في نهضة المجتمع وقد بدا ذلك واضحا في دستور عام ٢٠١٤ وتعديلاته في عام ٢٠١٩ حيث اهتم بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين

واضاف الداودي أن ذلك بالاضافه إلى إعلان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام ٢٠١٧ عاماً للمرأة والذى شهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ وتشمل 4 محاور أساسية وهي التمكين السياسي، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، الحماية الاجتماعية كما أن التمكين الاجتماعى والاقتصادي للفتيات والمرأة عموما هو أحد المحاور الرئيسية لإستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠»

وتابع: «تسعى الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى إلى وضع خطط وتنفيذ برامج تكفل للمرأة والفتيات الحق في الحصول على الفرص والموارد بشكل متساوى مع الرجال والشباب وأن يكون لها القدرة على التحكم في مقدرات حياتها، والقدرة على التأثير الاجتماعي إيجابيا».

وأوضح «إن مؤسسات المجتمع المدني هي الشريك الرئيسي للحكومة في التنمية المجتمعية والاقتصادية والاهتمام بتنمية الفرد، ويأتى إعلان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام ٢٠٢٢ عاماً للمجتمع المدنى تقديرا لدور مؤسسات المجتمع المدنى في دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة لذا أود في ختام كلمتى أن اتوجه بالشكر والتقدير إلى مؤسسة النداء والقائمين عليها لحرصهم على إطلاق» برنامج التمكين الاجتماعى والاقتصادى لفتيات صعيد مصر «، لتوفير المزيد من الفرص نحو تمكين فتيات قنا اجتماعيا واقتصاديا .

انطلقت الفعالية بكلمة للدكتورة هبة حندوسة؛ عضو مجلس أمناء «مؤسسة النداء» فيما القي كلمة بمناسبة التدشين أيضا كلا من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا؛ وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا؛ والدكتورة هويدا عدلي رومان، الاستشاري الفني لبرنامج تمكين الفتيات في صعيد مصر؛ ورامي حسن مدير برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات بصعيد مصر، وسيتم تكريم قصص نجاح لسبع مستفيدات من مشروعات مؤسسة النداء.