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المشدد 3 سنوات لترزي وعامل لحيازتهما مخدرات وأسلحة نارية بالشرقية

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المشدد 3 سنوات لترزي وعامل لحيازتهما مخدرات وأسلحة نارية بالشرقية المشدد 3 سنوات لترزي وعامل لحيازتهما مخدرات وأسلحة نارية بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق ، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين محمد سليمان سمره، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر، بمعاقبة ترزي وعامل بالسجن المشدد ٣ سنوات، وغرامة ٥٠ ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمتهما المصاريف، لحيازتهما جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر يونية من العام الجاري، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط كل من «م. س .ع» ٢٦ عاما ترزي مطلوب ضبطه وإحضاره في جناية مخدرات، و«م. م. إ» ٤٩ عاما عامل بمدرسة ومقيمان بدائرة مركز بلبيس، وبحوزتهما كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار، وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقة لذات العيار.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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