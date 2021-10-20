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في وجود السائحين.. بركان «جبل آسو» يثور في اليابان

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في وجود السائحين.. بركان «جبل آسو» يثور في اليابان في وجود السائحين.. بركان «جبل آسو» يثور في اليابان

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شهدت جزيرة كيشو اليابانية ثوران بركان «جبل آسو»، صباح اليوم الأربعاء، الساعة 11.43، مما أدى إلى اندلاع عمود من الغاز الساخن على ارتفاع 11500 قدم في السماء، والرماد والصخور.

وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، كانت توجد عشرات السيارات السياحية في الجزيرة وقت وقوع الحادث، ولكن فر المتنزهون من المنطقة السياحية الشهيرة بعد ثوران البركان، ولكن لم يتم الإبلاغ عن حدوث أي إصابات.

وتواصل فرق الإنقاذ محاولاتها لمعرفة ما إذا كان هناك أي منتزه متضرر من الرماد والدخان التي أطلقها البركان أم لا، كما رصدت تقارير تلفزيونية المشاهد التي خلفها البركان.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في تصريحات صحفية: «الحياة البشرية هي أولويتنا ونعمل مع قوات الدفاع الذاتي والشرطة ورجال الإطفاء للتعامل بشكل فعال مع الوضع».

ونصحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية المواطنين القريبين من مكان الحادث بتوخي الحذر من الصخور المتطايرة ومواد الحمم البركانية.

يشار إلى أن بركان جبل أسو ينفجر بشكل متكرر، وأطلق أعمدة رماد بسيطة عدة مرات في عام 2019، ويذكر أن آخر ثوران كبير في عام 2016، عندما أطلق البركان رمادًا على ارتفاع سبعة أميال في السماء.

بركان جبل آسو يثور في اليابان

المصرى اليوم

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