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طالبان تحتفل بأسر «الانتحاريين».. ووعود بقطع أرض ومبالغ مالية

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طالبان تحتفل بأسر «الانتحاريين».. ووعود بقطع أرض ومبالغ مالية طالبان تحتفل بأسر «الانتحاريين».. ووعود بقطع أرض ومبالغ مالية

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أشادت حركة طالبان بالمفجرين الانتحاريين الذين ماتوا في الحرب على السابقة وحلفائها الغربيين، وعرضت على أسرهم مبالغ مالية ووعودا بقطع أراض حسبما ذكرت وزارة الداخلية في بيان.

والتقى سراج الدين حقاني القائم بأعمال وزير الداخلية، الذي أعلنت الولايات المتحدة جائزة لمن يأتي به قدرها عشرة ملايين دولار، بأفراد من أسر الانتحاريين في احتفال أقيم بفندق إنتركونتننتال في كابول الذي استهدفه انتحاريون في 2018.

وقالت الوزارة في بيان على تويتر: «أشاد الوزير في كلمته بجهاد الشهداء والمجاهدين وتضحياتهم ووصفهم بأنهم أبطال الإسلام والبلاد».

وذكر المتحدث باسم الوزارة قاري سيد خوستي، أن أسر الانتحاريين حصلت على ملابس وعشرة آلاف أفغاني (111 دولارا) ووعود بالحصول على قطع أراض.

وفي سياق آخر، أعلن مسؤولون أمنيون في ولاية بلخ بشمال أفغانستان أن سلطات «الإمارة الإسلامية» التي أعلنتها «طالبان» شكلت وحدة خاصة من القوات لضمان الأمن في الولاية.

وأعلن كبير المسؤولين الأمنيين في بلخ، إن وحدة القوات الخاصة أطلق عليها اسم «فرقة منصوري»، وهي مزودة بالأسلحة الحديثة، والتي من المقرر أن تقوم بدوريات في عاصمة الولاية مدينة مزار شريف على مدار الساعة.

وقال إن مهامها تشمل محاربة الشبكات الإجرامية المختصة بالاختطافات والنهب والسطو المسلح، وذلك على خلفية تزايد أنشطة تلك الشبكات منذ سقوط حكومة أشرف غني في أغسطس الماضي.

المصرى اليوم

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