أخبار عاجلة

جامعة سعودية تصدر بيانًا بشأن منع "البنطال" في الحرم الجامعي -
السعودية تنضم إلى البيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ -
شاهد.. الأمطار الغزيرة تشكِّل شلالات مائية ساحرة بـ"حبيل رجال ألمع" -
مهارات في التعامل الوظيفي -
أكثر من 150 من كبار القادة والمسؤولين يعيدون رسم خارطة السياحة في الرياض.. غداً -
رئيس ألبانيا: التضامن السعودي مع المحتاجين جعلها دولة تحظى باحترام شعوب العالم -
"النيابة العامة": هذه الجهة تختص بالتحقيق في جرائم أنظمة البيئة والزراعة -
قمة الجولة العاشرة "كلاسيكو" الأهلي والهلال .. يقترب من 20  ألف تذكرة -
شاهد.. "22" فرصة استثمارية تستعرضها "أمانة الطائف" لرجال الأعمال -
"طوارئ منظمة الصحة": كورونا لم ينته بعد.. ولا يزال يشكل حدثاً استثنائياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بغرامة 200 ريال.. التشديد على المراكز التجارية بتطبيق نظام مكافحة التدخين

Print
بغرامة 200 ريال.. التشديد على المراكز التجارية بتطبيق نظام مكافحة التدخين بغرامة 200 ريال.. التشديد على المراكز التجارية بتطبيق نظام مكافحة التدخين
في المجمعات والمراكز والمحلات التجارية سواءً كانت مغلقة أو مفتوحة

بغرامة 200 ريال.. التشديد على المراكز التجارية بتطبيق نظام مكافحة التدخين

شدد اتحاد الغرف على المراكز والمحلات التجارية، بضرورة تطبيق نظام مكافحة التدخين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) في عام 1436هـ.

وجاء في تعميم الغرف السعودية، ضرورة تطبيق المادة السابعة والمادة الرابعة عشرة من منع التدخين في الأماكن العامة، وإيقاع مخالفة قدرها "200 ريال"، وطلب تطبيق نظام مكافحة التدخين بالمجمعات والمراكز والمحلات التجارية سواءً كانت مغلقة أو مفتوحة.

وأشار التعميم إلى ضرورة التوعية بالنظام من خلال اللافتات التحذيرية المتضمنة التوعية بمنع التدخين، وكذلك قيمة المخالفة وإبرازها في الساحات والممرات، وضبط المخالفات من خلال رجال الأمن والسلامة التابعين للمنشأة.

ويَحظر نظام مكافحة التبغ في السعودية التدخينَ في الأماكن العامة والساحات المحيطة بالمساجد والوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وفروعها، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، سواء كانت حكومية أو خاصة، إلى جانب المنع في الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها، ووسائل النقل العامة برية أو جوية، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها، وموقع إنتاج البترول ونقله وتوزيعه وتكريره، ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما، والمستودعات والمصاعد ودورات المياه.

وأكد النظام فرض غرامة قدرها 200 ريال على المخالفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تنضم إلى البيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ

السعودية تنضم إلى البيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ

جورج قرداحي يشعل فتيل أزمة بين لبنان والسعودية (تفاصيل)

جورج قرداحي يشعل فتيل أزمة بين لبنان والسعودية (تفاصيل)

في اجتماعها برئاسة الملك سلمان.. الحكومة السعودية تصدر 10 قرارات

في اجتماعها برئاسة الملك سلمان.. الحكومة السعودية تصدر 10 قرارات

الاتحاد الأوروبي يحثُّ على زيادة استثماراته الخضراء في السعودية ودول الخليج

الاتحاد الأوروبي يحثُّ على زيادة استثماراته الخضراء في السعودية ودول الخليج