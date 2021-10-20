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إغلاق 4 منشآت وضبط 79 مخالفة للتدابير الصحية في الشرقية

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إغلاق 4 منشآت وضبط 79 مخالفة للتدابير الصحية في الشرقية إغلاق 4 منشآت وضبط 79 مخالفة للتدابير الصحية في الشرقية
الأمانة نفّذت 1316 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة

إغلاق 4 منشآت وضبط 79 مخالفة للتدابير الصحية في الشرقية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1316 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق أربع منشآت مخالفة، وضبط 79 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940) تلقى 10 بلاغات عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا"؛ داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات يتم بها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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