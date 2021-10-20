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المشدد ٧ سنوات لعامل حاز مواد مخدرة بقصد الاتجار في الشرقية

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المشدد ٧ سنوات لعامل حاز مواد مخدرة بقصد الاتجار في الشرقية المشدد ٧ سنوات لعامل حاز مواد مخدرة بقصد الاتجار في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق ، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين محمد سليمان سمره ، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني ، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد ٧ سنوات ، وغرامة ١٠٠ ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف ، لحيازته كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية لشهر يونيو من العام الجاري، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المدعو " أ . م .ع " ٣١ عاما عامل مقيم السلام محافظة القاهرة ، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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