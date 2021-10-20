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قالت الكاتبة الصحفية جيلان جبر، إن العلاقات بين مصر واليونان وقبرص، تحمل طابعا تاريخيا واستراتيجيا.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد «اليونان كعضو في الاتحاد الأوروبي كانت لها مواقف إيجابية داعمة لمصر خلال أزماتها»، مشيدة بالقمة المصرية اليونانية القبرصية، كون القاهرة تمنح رسائل للاتحاد الأوروبي من خلالها.

وأشادت جيلان جبر بحرص مصر على تدعيم علاقاتها الدولية، وهو ما يدعم موقف القاهرة في أزمة سد النهضة قائلا «مصر لا تتعدى على قانون ولا تأخذ حق غيرها، والعلاقات مع اليونان وقبرص قائمة على المصلحة المشتركة».