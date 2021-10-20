أخبار عاجلة

جامعة سعودية تصدر بيانًا بشأن منع "البنطال" في الحرم الجامعي -
السعودية تنضم إلى البيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ -
شاهد.. الأمطار الغزيرة تشكِّل شلالات مائية ساحرة بـ"حبيل رجال ألمع" -
مهارات في التعامل الوظيفي -
أكثر من 150 من كبار القادة والمسؤولين يعيدون رسم خارطة السياحة في الرياض.. غداً -
رئيس ألبانيا: التضامن السعودي مع المحتاجين جعلها دولة تحظى باحترام شعوب العالم -
"النيابة العامة": هذه الجهة تختص بالتحقيق في جرائم أنظمة البيئة والزراعة -
قمة الجولة العاشرة "كلاسيكو" الأهلي والهلال .. يقترب من 20  ألف تذكرة -
شاهد.. "22" فرصة استثمارية تستعرضها "أمانة الطائف" لرجال الأعمال -
"طوارئ منظمة الصحة": كورونا لم ينته بعد.. ولا يزال يشكل حدثاً استثنائياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جيلان جبر: القاهرة تمنح رسائل للاتحاد الأوروبي عبر قمة اليونان وقبرص ()

Print
جيلان جبر: القاهرة تمنح رسائل للاتحاد الأوروبي عبر قمة اليونان وقبرص (فيديو) جيلان جبر: القاهرة تمنح رسائل للاتحاد الأوروبي عبر قمة اليونان وقبرص ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الكاتبة الصحفية جيلان جبر، إن العلاقات بين واليونان وقبرص، تحمل طابعا تاريخيا واستراتيجيا.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد «اليونان كعضو في الاتحاد الأوروبي كانت لها مواقف إيجابية داعمة لمصر خلال أزماتها»، مشيدة بالقمة المصرية اليونانية القبرصية، كون القاهرة تمنح رسائل للاتحاد الأوروبي من خلالها.

وأشادت جيلان جبر بحرص مصر على تدعيم علاقاتها الدولية، وهو ما يدعم موقف القاهرة في أزمة سد النهضة قائلا «مصر لا تتعدى على قانون ولا تأخذ حق غيرها، والعلاقات مع اليونان وقبرص قائمة على المصلحة المشتركة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الشاطر عن مواجهة الزمالك وإنبي: التحكيم بدأ ولا ايه .. فيديو

الشاطر عن مواجهة الزمالك وإنبي: التحكيم بدأ ولا ايه .. فيديو

تضامن سوهاج تحصل على جائزة مصر للتميز الحكومي

تضامن سوهاج تحصل على جائزة مصر للتميز الحكومي

السبانخ للأثرياء والجرجير بـ 600 جنيه .. تفاصيل ارتفاع الأسعار في أوروبا (فيديو)

السبانخ للأثرياء والجرجير بـ 600 جنيه .. تفاصيل ارتفاع الأسعار في أوروبا (فيديو)

بالمزمار البلدي والورود.. نادي الغردقة يحتفل بلاعبيه بمنتخب مصر للكاراتيه

بالمزمار البلدي والورود.. نادي الغردقة يحتفل بلاعبيه بمنتخب مصر للكاراتيه