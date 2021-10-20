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تسليم حاويات جديدة لجمع القمامة لمركز ملوي بالمنيا

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تسليم حاويات جديدة لجمع القمامة لمركز ملوي بالمنيا تسليم حاويات جديدة لجمع القمامة لمركز ملوي بالمنيا

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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنه تم تسليم الوحدة المحلية لمركز ملوي، عدد من الحاويات الجديدة الخاصة بجمع تراكمات القمامة، وذلك ضمن خطة الدولة، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بالاهتمام برفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمجتمع.

شدد المحافظ، على تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية، ونقل جميع تراكمات القمامة ونقلها بالمقالب العمومية باستخدام معدات الوحدة المحلية، وذلك بهدف إضفاء مظهر جمالي وحضاري.

من جانبه، قال اللواء أ.ح احمد السايس رئيس مركز ملوي، انه تنفيذاً لتكليفات المحافظ، نظمت الوحدة المحلية حملة نظافة مكبرة شملت جميع الشوارع الرئيسية والاحياء، حيث تم رفع جميع تراكمات القمامة، مؤكداً على استمرار تنظيم حملات رفع القمامة واجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة.

المصرى اليوم

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